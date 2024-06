La recepta per fer un guacamole igual que a Mèxic

La globalització i la diversitat han dut molts beneficis en l'àmbit social; un d'ells: la gastronomia. Així doncs, ara no només mengem plats o ingredients de la cuina catalana o mediterrània, sinó que, a més, introduïm productes i plats de diversos indrets i països. Si vols aprendre a com fer guacamole mexicà, no deixis de llegir: et deixem la recepta pas a pas.

L'èxit del menjar mexicà al nostre país no només es limita únicament a aquesta salsa tan aclamada, també ho veiem en l'obertura de tota mena de restaurants mexicans que abasten des de menjar ràpid propi d'aquest país fins a espectaculars espais de disseny amb receptes recòndites. La clàssica "mixelada", els tacs, el mescal... Avui dia són pocs els que no coneixen o no han tastat aquest tipus de plats lligats a la gastronomia dels asteques sense sortir d'Espanya.

Si bé el seu ús habitual és com a aperitiu acompanyat de natxos, també podem veure guacamole en una hamburguesa o com a guarnició, igual que a les patates. Aquesta salsa mexicana és la preferida de moltes persones, joves i adultes, i no dubten a apostar-hi a l'hora d'acudir a un restaurant, però també per sorprendre convidats en un sopar especial a casa. Els motius? És tant deliciós com fàcil de fer.

El secret del guacamole: l'alvocat / Vectonauta

Consell: a la recepta més tradicional, com bé han destacat en múltiples ocasions des de Mèxic, l'alvocat s'aixafa amb un morter fins que queda més o menys triturat segons el gust del cuiner. Si en cas contrari s'utilitza batedora, ja no estaríem parlant del clàssic guacamole sinó d'una salsa d'alvocat, totalment diferent.

La recepta perfecta per fer guacamole a casa

Indagant en xarxes socials hem trobat al compte d'@atrapadaenmicocina a Instagram, en mans de Lidia de l'O Mancilla, que compta amb una infinitat d'idees que mereixen una atenció especial, la recepta de guacamole casolà. Espectacular! Els amants de la gastronomia ens ho agrairan...

Ingredients

3 alvocats

Suc de llima

Sal

Coriandre picat

1 cullerada de pebrot verd picat

picat 1 cullerada de ceba morada picada

picada 1 cullerada de tomàquet picat

picat 1/2 culleradeta de salsa tabasco

Elaboració

A diferència d'altres receptes, aquí només haurem d'afegir tots els ingredients a un morter i anar barrejant fins a trobar la textura adequada. El guacamole fresc durarà a la nevera 2 o 3 dies. També es pot congelar, encara que perd una mica de frescor.