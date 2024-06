42 cellers sota el paraigua de la DO Empordà

L’Empordà és per naturalesa terra de vinyes i vi. Des de temps ancestrals la comarca és una gran productora de vins que han merescut un reconeixement internacional per part de la crítica especialitzada. I tot, sota el paraigua de la DO Empordà que, actualment, acull fins a 42 cellers. La Mostra del Vi és una excel·lent oportunitat per a conéixer de prop la producció vitivinícola empordanesa i pe acostar-nos, una mica més, a alguns dels cellers empordanesos.

L’esperit de la seva gent

Els cellers empordanesos són majoritàriament petites explotacions familiars amb una llarga tradició en el maneig de les vinyes i l’elaboració de vins, segons recull la DO Empordà a la seva web. Es tracta, segons expliquen, d’una «nova generació de viticultors i enòlegs, amb una bona formació i capacitació» la que «lidera des de fa anys els nous projectes vinícoles de l’Empordà, combinant els coneixements tradicionals amb les tècniques més modernes per crear vins singulars i amb personalitat que mariden el paisatge i el caràcter empordanès. I com no podia ser de cap altra manera, des de la DO asseguren també que «com els seus vins, els cellerers de l’Empordà són persones ‘tocades’ per la Tramuntana. El vent del nord forja i marca la seva personalitat. Són homes i dones d’esperit lliure, passionals, creatius i amb una gran determinació». I darrere de cada història neix un nou vi.