Bonítol del nord, un superaliment per a la teva dieta d'estiu

Els aliments amb una gran quantitat de beneficis per a la salut es denominen superaliments. Segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut), aquests són els set que tots hem de tenir a casa aquest estiu: peix blau, nous i ametlles, cacau en pols, fruits vermells, oli d'oliva, tomàquet i bròcoli. Si ens centrem en el peix blau, triem al rei de les tonyines: el bonítol del nord. I, d'entre tots ells, el d'Ortiz.

El bonítol del nord és ric en àcids grassos i omega-3. Aquests regulen els nivells de colesterol i disminueixen les possibilitats de patir malalties cardiovasculars.

Encara que molta gent no ho sap, les sardines en oli d'oliva, el mateix que el bonítol del nord, milloren amb el temps. Una llauna d'Ortiz pot guardar-se durant cinc o sis anys i el seu contingut guanyarà en maduració, fent-se més melós, saborós i delicat.

Un pack excel·lent per aquest estiu. / Casa Gourmet

En aquest pack que ha llançat Conservas Ortiz juntament amb Casa Gourmet, tens un maridatge perfecte, amb dos vins excel·lents de Marqués de Riscal i Martín Códax, i fins a 9 productes deliciosos per a aquest estiu, entre els quals figuren el bonítol del nord i les sardines amb el segell d'aquesta marca del País Basc reconeguda per la seva excel·lència.

A Ortiz pesquen el bonítol del nord amb canya un a un, durant la temporada d'estiu. Aquesta tècnica ancestral de pesca selectiva és respectuosa amb el medi ambient i els fons marins.

Després s'elabora de forma totalment artesanal, buscant sempre un resultat excepcional: delicada textura i exquisit sabor en el paladar. Si a tot això li sumem que supersaludable, no hi ha excusa perquè aquest superaliment no estigui en el teu plat aquest estiu.

El secret del seu èxit

Des de sempre,el bonítol del nord (Thunnus alalunga) s'ha considerat un producte exquisit. Darrere de l'èxit de l'anomenat rei de les tonyines estan la seva textura suau, i poc fibrosa, i el seu sabor ric i gustós, fins i tot els dies de més calor.

Òbviament, sobre gustos no hi ha res escrit, però si hi ha un peix desitjat per sobre dels altres, és el bonítol del nord. Un desig que, afortunadament, podem gaudir diàriament per la seva relació qualitat i preu.

El bonítol es pesca a mà i de forma totalment artesanal. / Casa Gourmet

El 1891 la família Ortiz va començar a escabetxar bonítol del nord a Ondarroa, Biscaia. Després de cinc generacions, la conservera és considerada com una de les millors del mercat.

Entre el seu ampli catàleg de productes destaquen especialment, a més del bonítol del nord, les sardines a l'antiga en oli d'oliva i les sardines picants que també trobaràs en aquest pack de Casa Gourmet que t'hem recomanat.

Receptes refrescants amb bonítol del nord

I perquè ho provis i cuidis la teva salut en els mesos estivals, et deixem algunes idees de receptes per a combinar aquest superaliment en els teus plats.

"Papes" canàries obertes amb Bonítol del Nord Ortiz i "mojo"

Utilitza per a aquesta recepta: dues llaunes de Bonítol del Nord Ortiz, 500 g de patates petites, canàries o vermelles, 115 g sal marina gruixuda, 100 g de coriandre, 2 llimes, 1 gra d'all petit, 1 cirereta fresca petita, 50 ml d'oli d'oliva suau, 1 cullerada de sucre, pebre negre i sal.

Renta les patates i posa-les a coure sense pelar en una cassola amb aigua bullent salada durant 20 minuts. Escorre-les i posa-les a coure en el forn preescalfat a 100 °C durant 10 minuts.

Una recepta fàcil i molt refrescant per a aquest estiu. / Casa Gourmet

Mentre prepara el "mojo" amb el coriandre, la cirereta, l'all picat, el suc de les llimes, el sucre, la sal gruixuda i pebre. Has de triturar tots els ingredients amb l'oli fins a obtenir una salsa densa i homogènia.

Per a donar el toc final, talla les patates, amaneix-les amb el "mojo" i cobreix cadascuna amb una porció de Bonítol del Nord Ortiz. Serveix-les de seguida.

Peça de Bonítol del Nord Ortiz amb vinagreta de verdures

Per a fer aquesta recepta refrescant i deliciosa necessites un pot de Bonítol del Nord Ortiz en oli d'oliva, ½ pastanaga, ¼ de pebrot verd, ¼ de pebrot vermell, ¼ de ceba, 4 cullerades d'oli d'oliva, 1 cullerada de vinagre de Xerez, pebre i sal.

Millora la teva salut aquest estiu amb aquestes receptes amb bonítol del nord. / Casa Gourmet

Primer renta els pebrots, asseca'ls i talla'ls en quadrats minúsculs. Pela la pastanaga i talla-la en quadrats de la mateixa grandària. Pela també i pica la ceba.

Bat l'oli amb el vinagre, un polsim de sal i pebre fins que emulsioni i afegeix totes les verdures.

Disposa les peces de Bonítol del Nord Ortiz en un bol i afegeix la vinagreta amb totes les verdures per damunt. Deixa-ho marinar durant un mínim de 30 minuts abans de servir. Se't fa la boca aigua.