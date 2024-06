La gran cita del vi torna a la Rambla de Figueres del 27 al 30 de juny

Passejar, degustar vi i productes locals i conéixer de primera mà una selecció de productors vitivinícoles de l’Empordà i tot en un mateix espai. Això és possible a la Mostra del Vi que tindrà lloc del 27 al 30 de juny i a la Rambla com a principal escenari de les activitats. Tots els sentits gastronòmics estaran presents en aquesta cita que, cada any, atrau a molt públic i amants del vi. Fa uns dies va tenir lloc precisament al bell mig de la Rambla la presentació de la present edició de la Mostra del Vi de l’Empordà amb la presència de la presidenta de la DO, Empordà, Carme Casacuberta, l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i la regidora de Fires i Festes, Pilar Sánchez. Tal com es va anunciar, la mostra durarà quatre dies i tindrà com a pregonera l’escriptora i periodista Empar Moliner que, actualment dirigeix el programa especialitzat en el món del vi «Tast Vertical» a Catalunya Ràdio.

Presència de 10 cellers empordanesos

A la mostra hi seran presents durant aquests dies 10 cellers de la DO Empordà. Concretament seran: Vinyes dels Aspres de Capmany; Celler Cooperatiu d’Espolla; Empordàlia de Vilajuïga; Espelt Vinicultors de Vilajuïga; Masetplana de Garriguella; Vins i Caves Peralada; La Vinyeta de Masarac; Terra Remota de Sant Climent Sescebes i Tocat de l’Ala de Mollet de Peralada.

Una de les novetats destacades d’aquest any és l’aposta per l’oferta gastronòmica, sumant-se així un nou atractiu. En aquest sentit, durant la presentació es va anunciar que, per primer any, es podrà gaudir d’una mostra de la gastronomia figuerenca amb la participació de 8 restaurants de la ciutat amb la col·laboració de l’Associació de Comerç Figueres.

En aquests dos stands, cada dia es podrà degustar una proposta gastronòmica diferent d’aquests restaurants figuerencs. L’activitat batejada com a Figueres Gastronòmic by Figueres Associació comptarà amb la participació de Granada Vins; Mesor Asador; Sentits Gastrobar; Cafè del Casino; Tall Dolç; Can Jeroni; Serraplà i Wine Bar del Motel. Es consoliden les rutes enogastronòmiques, activitats i tastos en espais singulars de la ciutat, com la Casa Natal Salvador Dalí, el Celler de Ca la Teta, el Castell de Sant Ferran, la cripta del Convent dels Caputxins o els Jardins del Consell Comarcal, amb un extens programa d’activitats a l’entorn del món del vi.

Durant la Mostra del Vi es podran realitzar tastos de vins en espais singulars de la ciutat, espais alguns inaccessibles i que difícilment un pot visitar de forma habitual perquè alguns no estant oberts al públic o perquè tenen un encant especial

En paral·lel, la Mostra estarà acompanyada per la Ruta d’enogastronomia per conèixer la cuina avantguardista empordanesa maridada amb els vins de la DO Empordà, resseguint l’anecdotari de Salvador Dalí o Josep Pla amb l’herència gastronòmica de Lluís Duran i Josep Mercader.