El valor del paisatge vinícola empordanès

Les vinyes formen part del paisatge empordanès i s’estenen al llarg de molts quilòmetres de la comarca. Són un dels elements patrimonials naturals més importants de l’Empordà. Coneixedor del seu valor, la DO Empordà va decidir encarregar fa un temps un estudi per fonamentar encara més la importància de les vinyes des del punt de vista cultural i natural. Aquest informe, fet públic fa un temps, va ser elaborat amb un ajut de Girona Excel·lent i la Diputació de Girona. L’objectiu, segons es recull a la web de la DO Empordà, era identificar uns itineraris per a poder gaudir dels elements naturals i també culturals directament lligats a la vinicultura empordanesa. Al final, van ser cinc paisatges identificats.

Quins són els espais triats?

L’estudi va ser elaborat pel reconegut geògraf i tècnic Òscar Borràs que, després del seu treball, va determinar qui hi havia cinc espais mereixedors d’aquesta consideració. Concretament van ser:

Del Pla als Aspres, que s’inicia a Peralada i finalitza a Cantallops.

- De l’Albera a la mar, amb Sant Climent Sescebes com a punt de partida i Roses com a punt final.

- Cap de Creus, amb un recorregut que va de Roses a Colera.

- Del Montgrí a les Gavarres, que va des de Bellcaire d’Empordà fins a la Bisbal d’Empordà.

- La Marina d’Empordà, amb un itinerari comprès entre Calonge i Palafrugell.

Segons s’explica des de la DO Empordà el principal objectiu s’ha aconseguit amb la identificació dels espais. «Amb aquest objectiu s’han dissenyat uns itineraris, a diferents característiques, oberts a qualsevol tipus de públic, que permetin poder entendre i conèixer les característiques paisatgístiques naturals i culturals que identifiquen la Denominació d’Origen Empordà , en detall i en persona, arribant específicament a les vinyes, als cellers i finalment als vins», s’assegura a l’estudi.

A la web de la DO Empordà s’assegura textualment que l’informe fet per Borràs remarca la necessitat de coordinar l’acció de les diverses administracions per impedir que desapareguin del tot l’important nombre de vestigis relacionats amb l’activitat vitivinícola i agrícola de la zona. Un pla per evitar que «es perdi la seva essència i les característiques que el defineixen, i que pugui garantir que no hi hagi alteracions que el desmereixin o li facin perdre valor», s’afegeix a l’estudi, que proposa una catalogació del terreny segons les seves característiques o un catàleg d’elements agrícoles a conservar.

El treball ha contribuït també a determinar el gran potencial històric i arqueològic que té la comarca de l’Empordà lligada estretament a la producció de vi. «Per tant, la conclusió més important és que existeix un potencial molt important, tant a nivell natural, com històric i arqueològic, i sobretot vitivinícola que cal ordenar i impulsar per una banda i per altra treballar perquè no es malmeti i pugui créixer i avançar d’una manera sostenible, per la qual cosa cal plantejar iniciatives coordinades per un agent territorial que pugui treballar amb les administracions per tal d’obtenir resultats pràctics i tangibles», s’assegura a les conclusions de l’estudi.

Aquest treball queda ara fixat com una eina que servirà per a difondre l’Empordà com a territori vinícola i, a la vegada, protegir i salvaguardar tot el territori que abarca la DO Empordà.