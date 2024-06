Tastos singulars en espais especials

Degustar un bon vi de l’Empordà i fer-ho de manera tranquil·la i gaudint d’un espai singular és possible també durant la Mostra del Vi. La proposta dels tastos singulars s’ha decidit ampliar donat l’èxit d’acollida. No es pot deixar l’oportunitat que es brinda d’assaborir un vi en un espai únic com poden ser les cavallerisses del castell de Sant Ferran o la casa natal de Salvador Dalí.

Més espais

La casa natal de Salvador Dalí i la botiga Vinalium s’afegeixen enguany a altres espais habituals com cavallerisses del Castell de Sant Ferran, la cripta de l’Auditori Caputxins o els jardins del Consell Comarcal.

Segons el programa fet públic seran sis tastos singulars durant la Mostra del Vi. Entre altres propostes destaca «un tast amb una personal selecció de vins empordanesos a càrrec de l’escriptora i periodista Empar Moliner; un maridatge de vins i flors a càrrec de la xef experta en flora comestible, Iolanda Bustos, i la sommelier i enòloga Marta Arenas; un tast de vins de vinyes singulars a càrrec de la sommelier Clara Antúnez o un altre de vins de ‘Taps de finca’ amb la també sommelier Laura Masramon». Les places són limitades i les entrades valen 12 euros. La iniciativa està organitzada pel Consell Regulador de la DO Empordà i l’Ajuntament de Figueres.