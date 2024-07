Aquest restaurant del Baix Empordà estrena nova carta i una programació amb molta música en directe aquest estiu

Sortir a dinar fora de casa és un dels grans plaers de la vida. I si l’elecció és bona, encara ho és més. La gastronomia catalana ha estat sempre una de les millors i, en aquest sentit, les comarques gironines han estat sempre privilegiades. És igual si es tracta d’un esmorzar, d’un dinar o d’un sopar, qualsevol excusa és perfecte per gaudir d’un bon àpat amb amics, família o parella.

A Verges (Baix Empordà) hi ha un restaurant que ja fa tres generacions que ofereix el millor de la cuina catalana de tota la vida i que, ara, a més, ha evolucionat incorporant novetats amb filosofia ‘healthy’ a la seva carta i també ha programat per les nits d’estiu una agenda de música en directe que converteix l’espai en una experiència gastrocultural. Parlem del restaurant Mas Pi.

Terrassa del Mas Pi de Verges / cedida

Restaurant Mas Pi de Verges

La paraula evolució defineix molt bé el concepte d’aquest restaurant empordanès. La seva carta, renovada recentment, ha mantingut els clàssics com els arrossos, els canelons, els peixos o les carns a la brasa i ha incorporat noves propostes com els ‘pokebowls’, que cada vegada tenen més públic. Tot això, amb una aposta clara pel producte de km 0. Treballen amb petits proveïdors locals, una carta de vins de la DO Empordà i el xai és del ramat propi de l’avi.

L’espai és un altre dels puntals de Mas Pi. Es tracta d’una masia del segle XVI que va ser propietat dels comtes de Foixà fins el segle XIX i que ha jugat diferents papers al municipi. Té un interior amb diferents menjadors còmodes i elegants, espais per esdeveniments privats, un jardí pels dies d’estiu i una gran terrassa exterior. Un lloc on gaudir amb la família i amics d’una vetllada d’allò més especial.

Pokebowl d'ou poché / cedida

La nova carta del Mas Pi de Verges

La nova carta del Mas Pi de Verges no deixarà ningú indiferent. Es poden picar clàssics com els calamars a l’andalusa, les braves (amb salsa pròpia), les flors de carxofa amb salsa romesc o les croquetes de bolets, pernil i rostit. Però es pot innovar amb els sticks de pollastre amb maionesa de curri o l’hummus de remolatxa amb xips de verdura.

Pica pica al Mas Pi de Verges / cedida

El Mas Pi té una bona carta d’amanides, des de les més clàssiques com el timbal d'escalivada amb anxoves de l'escala o l’amanida de l’hort, fins a opcions més creatives com el tartar de salmó i alvocat amb maionesa de sriracha o el meló amb pernil. Entre les novetats que el restaurant empordanès ha incorporat destaquen els ‘pokebowls’, aquest plat d’origen hawaià és una opció saludable que combina vegetals, fruites hidrats i proteïnes. Concretament en tenen amb tres opcions d’aquestes últimes: daus de salmó marinat, pollastre cruixent i ou poché.

Les noves torrades de la carta de Mas Pi de Verges / Cedida

Destaquen els seus cocs amb cinc opcions diferents com el d’Escalivada, anxova i olivada o el de secret de porc amb parmentier de moniato i reducció de carn. Els arrossos de Pals com el de peix amb sèpia, calamar, musclos i gambes o el negre de peix. També mantenen clàssics com els canelons de carn.

El Mas Pi també té una bona varietat de peixos com el rapet a l’all cremat, el bacallà amb espinacs a la catalana i cremós de roquefort o el pop a la brasa, una delícia que val la pena tastar. De la banda de la carn, cal destacar la cuixa de xai al forn amb patates de l’àvia o les costelles i mitjanes del seu ramat, però també disposen de clàssics com la botifarra a la brasa, els peus de porc o l’entrecot de vedella. A tot això s’han de sumar plats rostits com la cua de bou o l’ànec al forn amb prunes i cebetes. Molt recomanable també les seves hamburgueses en pa de brioix. Tenen una opció de vaca madurada pels carnívors. També destaca l'opció de la crep d'espinacs amb formatge de cabra pels vegetarians.

L'hamburguesa de Mas Pi de Verges / cedida

Per acabar la feina, res millor que unes bones postres. A la carta del Mas Pi de Verges hi ha opcions com la crema catalana cremada, el recuit de drap de fonteta amb mel de l’empordà, el pastís d’avui de la Lluïssa, el flam d’ou amb nata o el flam de cafè amb coulis de ratafia i nous o el gelat de mascarpone amb crumble de galeta lotus i cacau, entre d’altres. Una carta ideal per gaudir tant de nit com de dia.

Esmorzars de forquilla i diferents menús

No hi ha res més tradicional dels matins del cap de setmana que gaudir d’un bon esmorzar de forquilla. Sobre tot si es fa amb bons plats típics i brasa. Al Mas Pi de Verges es pot tastar un deliciós cap, pota i tripa o menjar-se un bon fetge de xai amb ceba, a part de delectar-se amb una botifarra amb seques, entre moltes d’altres opcions.

El Baix Empordà és una de les comarques preferides pels ciclistes. Hi ha una xarxa de cicloturisme de més de 250 km per gaudir de la bici. A Verges, sense anar més lluny, hi passen algunes com la ruta del Baix Ter, que es pot fer en bicicleta de muntanya. Per aquest motiu, el Mas Pi ofereix opcions saludables pels més esportistes com les torrades amb salmó i alvocat, un esmorzar ben nutritiu per carregar les piles abans de sortir. L’espai, a més, es ideal per fer una aturada amb la bicicleta sense cap preocupació.

Música en directe al Mas Pi de Verges

El Mas Pi ha estat sempre un espai on la cultura ha jugat un paper molt important. Tant és així que l’espai està molt vinculat amb una de les cançons més mítiques de Catalunya, un dels himnes de la lluita per la democràcia. Lluís Llach va composar al piano de Mas del Pi “l’Estaca”. Avui en dia, encara és possible tocar-lo sense cap impediment.

L’any 2000, Mas del Pi va començar a oferir concerts en directe els divendres a la nit. Una programació que s’ha convertit en una oportunitat genial per gaudir amb la família i els amics d’una vetllada màgica a l’Empordà. Enguany, l’espai ha programat L’Estiueijut! amb 12 espectacles diferents de música en directe, dj’s i actuacions. Durant la revetlla de Sant Joan van actuar els Panxuts Beer Band i el passat 28 de juny ho va fer Xicranda.

Música en directe al Mas Pi de Verges / cedida

El 12 de juliol actuarà el grup de Jazz JasPi Collective, el 17 de juliol es podrà gaudir d’un Cabaret de Circ, el 19 de juliol ho farà Sa Tuna, el 21 de juliol hi haurà una vetllada de teatre de Madam Moustache, l’Ota Brown passarà per l’escenari de l’Estiueijut! el 26 de juliol, el músic Dan Peralbo inaugurarà les actuacions de l’agost el dia 2, el 9 d’agost ho farà Inèdit, el 16 d’agost tornarà a ser una vetllada de jazz amb J The Jazz.

Aleix Cansell Trio, encapçalat pel músic empordanès Aleix Cansell, s’encarregarà d’amenitzar la nit del 23 d’agost, i Arar tancarà la programació estiuenca de Mas del Pi el 30 d’agost.

