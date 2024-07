Descobreix el millor sauvignon blanc d’Espanya

Amb l’arribada de l’estiu, el consum de vi blanc es dispara a Espanya. Les altes temperatures conviden a gaudir de begudes fresques i lleugeres. Els vins blancs guanyen si són freds, però també són versàtils. Són ideals per a acompanyar plats freds, com a entrants i amanides, arrossos, peixos i mariscos.

Si hi ha una varietat que guanya en frescor a totes és la sauvignon blanc per la seva acidesa equilibrada i les seves notes cítriques, herbàcies i, a vegades, tropicals. En aquesta selecció de Casa Gourmet, descobriràs el millor vi d’aquest raïm a Espanya, premiat en el top dels concursos mundials, entre altres 1.285 vins de la mateixa varietat, i seleccionat entre els 8 blancs revelació del món. No t’ho pots perdre, perquè a més és un vi de Navarra: l’Inurrieta Orchidea Cuvée 2021.

Perquè puguis convertir-te també en una o un autèntic sommelier et descobrim dos vins més excel·lents: un monovarietal de albariño, Almàssera dona Comtessa 2022, raïm emblemàtic que ha guanyat fama mundial i que té veritables legions de fidels, i un aromàtic vi blanc de raïm verdejo, Vinya Mayor 2023, l’acompanyant ideal de qualsevol plat. Si no tens els millors blancs en la teva taula aquest estiu és perquè no vols, ja que aquest pack de 6 ampolles de Casa Gourmet costa només 48 €, encara que el seu valor és de 80 € en el mercat.

Inurrieta Orchidea Cuvée 2021

Com t’explicava, ha estat destacat entre els 8 vins revelació del món i guardonat amb la Gran Medalla d’Or en el Concurs Mundial de Sauvignon Blanc d’enguany. Ha competit en els tastos amb altres 1.285 vins d’aquesta varietat de tot el món. Tot un honor per al Celler Inurrieta.

Bodega Inurrieta / Casa Gourmet

Aquest és un vi d’Edició Limitada, madurat sobre els seus embolcalls en barriques de roure francès. Destaca pel seu delicat caràcter fruiter, amb subtils records a roure i una agradable cremositat. És elegància i singularitat, joventut i experiència.

Inurrieta Orchidea Cuvée 2021 té, segons la DO Navarra, una anyada molt bona i és ideal per a maridar amb plats lleugers.

Vi blanc Lagar da Condesa 2022

Aquest albariño blanc és l’actual projecte de la família Gil en les Ries Baixas, dins del Val do Salnés, bressol dels grans vins d’aquesta varietat i on se situen alguns dels cellers més prestigiosos de la denominació. Aquest és un vi molt estructurat i amb volum, que regala un deliciós ventall aromàtic, així com una bona acidesa i persistència final.

Ampolla de Lagar Da Condesa / Casa Gourmet

Part del vi es cria en barriques de roure francès i la resta roman sobre els seus embolcalls durant aproximadament 4 mesos. És ideal per a acompanyar tota classe de peixos, mariscos, carns blanques, verdures, arrossos i amanides. La seva anyada 2022 és molt bona segons la DO Ries Baixas.

Vinya Mayor Verdejo 2023

Si ets amant del verdejo t’encantarà aquest blanc intens i expressiu. Equilibra a la perfecció matisos fruiters i herbacis, a més és fresc i persistent. Deixa en la teva boca sabor envolupant que evoca agradables notes cítriques.

És un cupatge elaborat amb una selecció de ceps de verdejo (85%) i sauvignon blanc (15%). La verema es realitza a les temperatures més baixes, és a dir, durant la nit, quan s’aconsegueix el punt òptim de maduració aromàtica. La criança es fa sobre embolcalls fins en dipòsits, durant 2 mesos, abans de passar a l’embotellat.

Bodega Viña Mayor / Casa Gourmet

És ideal per a qualsevol ocasió, com a vi d’aperitiu o per a acompanyar el menjar principal. Prova-ho amb peixos i mariscos, carns blanques, pastes i amanides fresques i fins i tot amb sushi. La seva anyada 2023, també ha estat considerada molt bona per la DO Rueda. Vinya Mayor forma part del grup portuguès Sogrape, propietari també de Cellers LAN, Marqués de Burgos o Aura, entro altres cellers.

Casa Gourmet més que un club de vins

Casa Gourmet és la botiga en línia de vins exclusius i productes gastronòmics del grup Prensa Ibérica. Tots ells lectors i lectores poden comprar aquesta selecció de 6 ampolles de vins o rebre-la, sense costos d’enviament, després de donar-se d’alta en el Club de Vins. L’alta al club és gratuïta i els socis es beneficien de tots els seus avantatges: regals de benvinguda de la marca top d’accessoris Le Creuset, enviament gratuït en les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes.

I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció de vins el mes que no li interessi. Es pot comprar la selecció de vins també sense ser socis a casagourmet.es.