Isabel García, la segona millor fornera jove del món: "Vull fer obres d'art comestibles"

22 anys. Quan molts joves de la seva edat encara estan pensant en què fer amb les seves vides, Isabel García Castillo ja té un ofici. Quan molts tornen de festa, a les 6 del matí, ella ja està aixecada, pastant i enfornant les receptes que neixen al seu cap. “Soc una apassionada dels pans i de la brioixeria artesanal”, assegura aquesta jove promesa de la gastronomia nacional. Què li fascina tant d'aquest producte? “Aquest ofici em permet fer màgia, jugar amb matèries vives i entenc els temps com una alquimista de la farina: com un procés capaç d'aconseguir una transformació grandiosa, del cereal al pa. El mateix passa en el món del vi i de la cuina. Transformes, crees, aconsegueixes varietat. És fascinant!”, explica emocionadíssima.

Professional premiada

Passió, disciplina i molta feina, és el que ha permès l'ascensió fulgurant i estel·lar d'aquesta jove de La Rioja, que a la seva curta edat ja atresora un currículum plagat d'èxits (“no em puc queixar”, diu): tercer lloc en el campionat nacional de forn artesà 2024; membre de la selecció nacional de forn artesà Espigues i subcampiona mundial en el Campionat Mundial Joves Forners 2024, que es va celebrar a principis del mes de juny a Reykjavík. I ja somia amb aconseguir en un futur el primer lloc del 'rànquing'.

Moguda per una passió feroç, gairebé obsessiva, García, totalment autodidacta, assegura que va caure rendida davant l'ofici des de molt jove. “No té res a veure amb la meva família, perquè ells tenen una empresa de calçat des de fa diverses generacions. El que sí que m'han inculcat és lluitar pel negoci, tenir una visió emprenedora. Però pel que fa a pa, no. Porto des dels 14 anys enganxada a aquest preciós món. Vaig començar en la cuina familiar fent una recepta amb la Thermomix que em va sortir fatal. Em vaig picar i vaig continuar provant, llegint llibres, mirant vídeos de YouTube i preguntant en forns fins que ho vaig aconseguir. Cada cap de setmana, en les meves estones lliures, anava fent pa. Així vaig descobrir que la meva afició, tard o d'hora, s'anava a convertir en la meva professió”, relata.

Va integrar un màster d'excel·lència en forn artesà i brioixeria de la mà del forner Yohan Ferrant a l'escola Backing School Barcelona Sabadell, on va acabar primera de la seva promoció i va tenir el premi al millor pa nutricional. “Aquí em van motivar a presentar-me als concursos. Vaig estar treballant molt per preparar-me. Que em seleccionés l'equip espanyol és com si em seleccionés el Reial Madrid per als fans del futbol. Era un somni”, relata la fornera.

Influencer del pa

Tampoc ha parat de millorar els seus coneixements i habilitats fent pràctiques en destacats forns de tot el país. Ja apuntava maneres, però, no contenta amb tenir una professió fixa, també va pensar més enllà i va cursar estudis de publicitat i màrqueting. “Aquesta part em sembla molt important a l'hora d'emprendre un negoci. Segur que m'ajudarà a tenir una visió àmplia sobre el món empresarial”, conclou. Tot això l'ha ajudat, sens dubte, a llaurar-se una carrera en l'obrador i també a convertir-se en una figura destacada del sector a les xarxes socials. El seu perfil @panarte_isabel_garcia ronda els 20.000 seguidors. Allà, comparteix les seves creacions i vivències.

Però el que més clar té és com vol portar el seu negoci, Panarte, el primer obrador propi que obrirà a la tardor a Arnedo, a la Rioja. “Aquest és el meu somni fet realitat. Ha plogut molt des que feia els meus pans a casa i els anava venent a familiars i amics. Ara tinc ganes de tenir obrador. La gent que em trobo pel carrer em pregunta quan podrà per fi venir a comprar el meu pa”, explica aquesta celebritat local.

El seu objectiu a Panarte és “que la gent gaudeixi" amb la seva "passió", "fer obres d'art comestibles"." La meva idea és crear un forn on prevalgui la qualitat a través de bones matèries primeres i el respecte cap al producte mitjançant l'ús de processos de fermentació naturals (massa mare) i farines de qualitat ecològiques o amb certificats de qualitat, unint la tradició amb l'avantguarda”.

El seu obrador, Panarte

També li tocarà complir el repte que s'ha proposat: “Canviar la mentalitat per a disminuir el consum de pans industrials en favor d'un bon pa artesà, i convèncer que pagant una mica més el consumidor es portarà un producte de qualitat molt superior i molt més complet a nivell nutricional”, explica.

S'ha proposat tornar al pa d'abans rescatant antigues tècniques de fermentació. Explica que la seva especialitat són els pans de massa mare, però també ha creat una peça de 'brioix' en forma de suro que porta el logo de La Rioja, el Corcho Rioja, que ha triomfat en els certàmens en els quals ha participat i que té previst oferir a Panarte.

“M'agrada innovar. A més, aquest ofici ha canviat molt, ja que ara hi ha tecnologia que permet aconseguir una major qualitat, receptes més variades i que afavoreix la conciliació. Abans ser fornera era anar a treballar a les dues de la matinada. Ara, amb les cambres de fermentació pots programar i arribar més tard, just a temps per enfornar. T'ho pots muntar millor. Crec que també per això cada vegada hi ha més joves que s'interessen per aquest sector, malgrat que li falta encara formació professional amb fons públics perquè sigui més accessible. Però hi ha gent amb moltes ganes i recursos que permetran innovar en el món del pa”. Una nova fornada de professionals, doncs, més que prometedora.