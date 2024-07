El que va semblar una aposta boja, arriscada, ambiciosa, visionària, La Santa Market, a Santa Cristina d'Aro, s'ha convertit en un clàssic immediat de l'estiu de la Costa Brava que continua sent, vuit anys després, el place to be de la zona quan arriben aquestes dates. I no tan sols per a gurmets que volen qualitat i originalitat en cada mos (el cartell de xefs al llarg d'aquests anys ha estat de categoria), sinó per als qui volen passar una bona estona quan cau el sol, ja sigui escoltant música en directe, participant en alguna activitat familiar o comprant alguna peça d'artesania. Gairebé 250.000 persones van visitar La Santa Market l'any passat.

L'hípica del poble es muda a l'estiu en un espai amb una oferta gastronòmica que, tan sols entrar, ja es pot flairar. I és lògic. Perquè en aquesta edició repeteixen Javier Sanz i Juan Sahuquillo, els nois de Cañitas Maite, triomfadors absoluts l'any passat. Tenen restaurant de servei complet a La Santa per demostrar de nou per què són els joves de moda en el panorama gastronòmic espanyol, amb una estrella Michelin per Oba (Albacete) i dues per Cebo (Madrid). Biquinis i gelats de Rocambolesc Una altra novetat potentíssima, que valdria com a ganxo únic per atreure a les desenes de milers de persones que visiten La Santa cada any, és l'arribada, per partida doble, de Rocambolesc. Perquè Jordi Roca (El Celler de Can Roca) i Ale Rivas, els seus impulsors, s'han plantat amb les dues versions del seu negoci: la Bikineria i la Gelateria. Originalitat, qualitat, sentit de l'humor... · Uneix-te al canal de WhatsApp de Diari de Girona També destacable és la inclusió en el cartell d'aquest any del xef nòmada Joseba Cruz, el restaurant itinerant del qual Le Clandestin s'instal·la amb la seva cuina de producte inclassificable i intel·ligent, fruit de la imaginació d'un cuiner l'enginy del qual escapa de qualsevol etiqueta. Premi Cuiner de l’Any i Cuina Sostenible en el Fòrum Gastronòmic 2021, Cruz serà present a La Santa també amb un restaurant més informal que complementa l'oferta de Le Clandestin: La Fôret, un espai de cuina més senzilla però igualment evocadora en forma de platets. Delícies de xocolata en format 'street food' Per als moments més dolços, el tipus més prestigiós en aquest camp en aquests moments: Lluc Crusellas. El que va ser triat millor xocolater del món de 2022 després de guanyar el World Chocolat Masters 2022, ofereix la seva selecció de delícies de xocolata en format 'street food' en un racó divertit, cridaner i cent per cent 'instagramejable'. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Santa (@la_santamarket) La cosa no queda aquí. Aquests són els noms més cridaners, però La Santa compta amb una oferta amb més d'una trentena de propostes gastronòmiques: Frankfurt's Pedralbes

Deleito (les hamburgueses de l'exconcursant de 'Masterchef' Alberto Gras)

Rollo's (un altre ex del programa, Nathan Minguell, en aquest cas amb els seus 'rolls')

Ritmo

White Garden

El Racó de la Garrapinyada

La Fàbrica del Taco

La Llorona

El Cabrón

600 Creps

El Chalet Raclette Expérience

Yong Wang Xef i Cuina

Kaizen On The Road

We Love Asia

Una Pizza

El Quinchito

Kabuki Caramel

KSO

El Xic

Sa Croqueta

Noor, Palawan