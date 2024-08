No guardis les patates a la nevera: els experts alerten sobre el que pot passar

Deixar menjar preparat per a l'endemà o al llarg de la setmana és un recurs molt útil per a aquells que porten una vida ocupada o frenètica, però la seguretat alimentària ha de ser sempre una prioritat. En emmagatzemar i manipular els aliments de forma adequada i seguint les indicacions dels professionals, podem evitar problemes de salut i garantir que els nostres plats siguin tant segurs com saborosos.

Una de les preguntes comunes sobre la conservació d'aliments, especialment en èpoques de calor, és com emmagatzemar les patates després de fer la compra. La reconeguda nutricionista i doctora en Farmàcia Boticaria García ha abordat aquest tema en detall, oferint una advertència crucial sobre un error freqüent: guardar les patates a la nevera.

"Res de nevera"

Segons l'experta, les patates contenen una enzim que transforma els hidrats de carboni en sucres simples. En emmagatzemar aquests tubercles en un ambient molt fred, com la nevera, aquesta enzim s'activa i accelera el procés de conversió de midó en sucre. "Res de nevera, ja que la patata s'enfosqueix i es torna més dolça per la pèrdua de midó", alerten des de la cadena de supermercats Aldi, on recomanen un "ambient fresquet" per conservar millor aquests productes.

Això no només afecta la qualitat de les patates, fent-les més toves en cuinar-les, sinó que també augmenta la formació d'acrilamida: un compost que es produeix quan els aliments rics en midó es cuinen a altes temperatures, com en la fritura. L'acrilamida és coneguda pels seus possibles efectes negatius per a la salut, cosa que fa encara més important evitar la seva formació.

L'advertència de Boticaria García és clara: mantenir les patates fora de la nevera i en un lloc fresc i sec és fonamental per preservar la seva qualitat i seguretat. En emmagatzemar-les adequadament en un entorn que no tingui humitat i utilitzant recipients porosos com cistelles o caixes amb forats, podem assegurar que es mantindran en òptimes condicions i evitarem els riscos associats amb l'emmagatzematge en refrigeració.