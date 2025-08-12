Entrevista | Pelayo de la Mata Marquès de Vargas
Pelayo de la Mata, aristòcrata i empresari vinícola: "El bevedor espanyol no beu per emborratxar-se"
El marquès de Vargas ens dona les seves impressions sobre com evoluciona un producte cada vegada més amenaçat tant per motius de salut com per les modes i els aranzels
Natalia Vaquero
Fa temps que lluiten pel reconeixement internacional. Hem aconseguit per fi que el vi espanyol es valori i es pagui com es mereix a l’exterior, o continuem venent massa barat?
Crec que anem pel bon camí, tot i que encara falten alguns anys perquè els vins espanyols aconsegueixin en el mercat internacional el prestigi, la imatge i el preu que realment es mereixen respecte a la seva qualitat. A Espanya venem massa barats uns vins excel·lents. Està clar que necessitem conquistar els mercats internacionals per suplir la caiguda del consum interior. El Govern central ens ha d’ajudar.
Continua sent la dona nord-americana la principal consumidora dels nostres vins?
La dona nord-americana beu el vi com si fos una copa, a qualsevol hora de la nit i fins i tot en una discoteca, però l’interès pel vi s’ha ampliat i diversificat. El consumidor actual busca aprendre, disfrutar i compartir, independentment de la seva edat, sexe o formació. Aquesta obertura és molt positiva, perquè obliga els cellers a ser més didàctics i, alhora, més exigents.
El preocupa que les difícils relacions entre Espanya i els Estats Units puguin tenir un impacte negatiu?
El que està clar és que un aranzel del 15% a les exportacions de la Unió Europea farà molt de mal, no només en el sector del vi, sinó també en el de l’oli i en molts altres productes nostres.
A Espanya venem massa barats uns vins excel·lents
Com els afecten la tendència del ‘mindful drinking’ i la creixent demanda de begudes sense alcohol, sobretot entre els més joves?
Els joves no deixen de beure vi. En deuen beure menys, però de millor qualitat, perquè la seva cultura del vi ha crescut. Els joves d’uns vint anys mai han sabut disfrutar del bon vi; això és una cosa que es va aprenent amb el pas del temps.
Com van capejar la pandèmia?
Hem sabut adaptar-nos-hi. Durant la pandèmia, l’aperitiu ha sortit potenciat. Amb el confinament, moltes persones van recuperar aquell moment a casa, cosa que es va reflectir en un fort repunt en les vendes de marques com Vermouth Yzaguirre i Champagne Bollinger. En paral·lel, hem reforçat la nostra presència en el canal d’alimentació i hem començat a treballar l’e-commerce de manera molt més contundent.
Veu Espanya en el bon camí en el sector turístic, que tant influeix en el consum de vi?
El model turístic que s’està desenvolupant a Espanya té dues grans línies. D’una banda, tot i que ha augmentat el nombre de turistes, és necessari que millori la despesa per visitant, amb un perfil de més nivell i qualitat. D’una altra banda, necessitem disposar d’una oferta turística més diversificada. Ha crescut el turisme gastronòmic, cultural i esportiu. Aquesta oferta, cada vegada més rica, està atraient un turisme amb més poder adquisitiu, que es tradueix en estades més llargues i una despesa mitjana més elevada.
El consum d’alcohol comença a estar seriosament qüestionat. Els resulta difícil defensar-se davant aquest corrent?
El consum d’alcohol a Espanya està vinculat a la nostra manera d’entendre la vida: es comparteix, es brinda i sempre es disfruta en companyia. Això sí, amb moderació. A Espanya, el bon bevedor és social, no com el nòrdic, que beu per emborratxar-se. L’alcohol ens ha de fer disfrutar, no utilitzar-se com a refugi ni estimulant.
Què suposarà per al sector del vi l’arribada de la intel·ligència artificial i la viticultura de precisió?
Les noves tecnologies no han canviat el focus del negoci; ens han facilitat arribar als nostres objectius de manera més ràpida. El meu besavi continuaria centrat en la qualitat del vi i utilitzaria totes aquestes eines per aconseguir un desenvolupament més eficient.
