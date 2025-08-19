Xocolata Dubai, el dolç que fa embogir les xarxes socials i apuja el preu mundial dels festucs
Aquesta delícia llaminera s'ha convertit en un fenomen viral que conquista xarxes, pastisseries i supermercats
Laia Zieger
Xocolata farcida de crema de pistatxo i fils cruixents de kadaïf –aquesta massa de fideus ultrafins, semblant a la pasta fil·lo però encara més prima i engrunadissa–: una recepta simple, però que ha resultat absolutament irresistible per als més llaminers. A simple vista, la combinació pot semblar una més en l’univers reboster. Però sota el nom no oficial de xocolata Dubai, aquesta delícia llaminera s’ha convertit en un fenomen viral que no deixa indiferent ni la indústria del gran consum ni el món de la pastisseria creativa.
Tot va començar el 2021, quan una xocolatera establerta a Dubai va desenvolupar una recepta que barrejava referències en la gastronomia local amb el gust pels contrastos de textura: xocolata, pistatxo i el cruixent eteri del kadaïf. No obstant, l’esclat global no va arribar fins a tres anys després. L’abril del 2024, la influencer Maria Vehera va compartir a TikTok un tast apassionat del producte que aviat va arribar a més de 120 milions de visualitzacions.
En botigues gurmet i supermercats
A partir d’aquí, el fenomen ha sigut imparable. Les recerques es van disparar, les comandes en línia van col·lapsar botigues gurmet i xocolateries, i les marques industrials no van trigar a replicar la fórmula. Des de la internacional Lindt fins a firmes nacionals com Chocolates Torras, passant per la tauleta que ha llançat Mercadona, la febre de la xocolata a l’estil Dubai (aquest matís és important per no infringir el copyright de la nomenclatura) ha envaït cartes, lineals i perfils d’Instagram igual.
Des de Chocolates Torras, una de les primeres marques nacionals a respondre a aquesta moda, ho tenen clar. Julia Sans, responsable de màrqueting, explica: "El públic d’aquesta recepta és principalment jove, influït per les xarxes socials i la globalització que s’hi veu. La generació Z junt amb els mil·lennistes cauen en aquest llindar de públic objectiu, al ser molt consumidors de productes snacking, edicions limitades, productes indulgents..., que són diverses tendències que han anat creixent aquests anys. Tot i així, sembla que la influència de la xocolata a l’estil Dubai no s’atura aquí, ja que, al ser el pistatxo un dels seus ingredients principals, les generacions més grans segur que també cauen en la temptació d’aquesta tendència".
Puja el preu del pistatxo
Sans afegeix: "El boom va sorgir ja farà un any, però a Espanya ha trigat una mica més a arribar. L’increment en la demanda de pistatxo a escala mundial ha provocat que el preu pugi exponencialment. El pistatxo ja és una fruita seca cara, però ara és molt més difícil trobar bon producte a un preu que no estigui inflat per aquesta demanda. A més, com que la fruita seca no està tenint bones collites, l’oferta és més escassa". L’alça del preu de la matèria primera es fa notar en el producte acabat. Una tauleta de 145 grams de xocolata estil Dubai de Lindt ronda els 10 euros.
Marques i particulars s’han llançat a reproduir les postres, adaptant o reinventant la recepta. En gelateries artesanals de Barcelona asseguren que els clients arriben demanant "el gust aquest de TikTok". Algunes l’han incorporat a través de combinacions d’ingredients creatives, d’altres respecten la recepta de base. A la gelateria La Campana han seguit aquest camí. "A principis d’any, vam detectar que diversos clients de perfil estranger i jove entraven a demanar-nos xocolata Dubai. Vam començar a fer proves a l’obrador, i vam treure la nostra versió en rajola de xocolata. Cada vegada més, la gent d’aquí també la demanava. Ara també tenim la versió gelada", explica Bea Ferrer Mira, copropietària de la casa.
Nadia Dahès, responsable comercial de La Compagnie des Desserts, proveïdor de postres per a restauració, assegura: "Quan aquest any vam anunciar que en tindríem com a gelat artesanal, l’acollida va ser excel·lent. Ara ampliem la gamma amb un macaron de xocolata Dubai i un brownie Dubai. Continuem impulsant la tendència perquè creiem que té molt recorregut". A TikTok, el hashtag #DubaiChocolate supera els 300 milions de visualitzacions. Una moda passatgera o una nova categoria? Almenys per ara, tot indica que té corda per a estona.
