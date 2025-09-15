Castella, Priorat i Rioja: tres maneres de sentir el vi
Hi ha vins que es beuen i s'obliden, i altres que, sense pretensions, es queden en la memòria. Els és suficient amb parlar des de la vinya. Al setembre, Casa Gourmet proposa un viatge per tres regions que han marcat el pols del vi a Espanya: Castella, Priorat i Rioja. Tres orígens amb identitat pròpia, representats aquí per vins amb nervi, equilibri i fondària.
Maria José Cayuela
Aquesta selecció —valorada en 90 € i disponible per 54 €— no és una recopilació a l'atzar. És un trio ben armat: un ull de llebre ecològic de Castella amb perfil multiterroir, un priorat mineral i refinat, i un rioja d'altura amb perfil artesà. Un recorregut per estils, altituds i filosofies que no necessiten grans titulars per a reivindicar el seu lloc.
Más de Leda 2021: Castella en estat pur
Castella és terra de contrastos i vinyes antigues. En aquest paisatge plural s'elabora Más de Leda 2021, un negre ecològic i multiterroir que concentra el caràcter de diferents zones de la regió —Tudela de Duero, Toro, Cigales— en una sola copa. Viñas de 40 a 60 anys, verema manual i una criança de 15 mesos en barrica de roure francès i americà defineixen el seu perfil.
En nas es perceben groselles, nabius i violetes, amb subtils notes especiades. En boca, el vi és ampli, llaminer, amb taní fi i un final llarg. L'anyada 2021 ha estat reconeguda amb la medalla de plata en el Concurs Internacional CINVE, i confirma la consolidació de Leda com un celler de referència dins de Castella.
Fundada en 1998 i avui integrada en el grup Masaveu, Bodegas Leda treballa exclusivament amb agricultura ecològica, i elabora vins que rehúyen l'artificiositat. La seva casa matriu, una casona del segle XVII a Tudela, és testimoniatge del respecte per l'origen i la història.
Aquest vi troba la seva millor expressió acompanyat de carns vermelles a la brasa, guisats de caça i formatges curats. També funciona molt bé amb plats especiats, com tajines o cuina castellana amb profunditat i sabor.
Legítim 2021: Priorat mineral i elegant
Hi ha regions que deixen empremta, i el Priorat és una d'elles. La llicorella, aquest sòl de pissarra que sembla trencar-se sota els peus, impregna de caràcter cada cep. Legítim 2021 neix allí, al Molar, de la mà de Bodegas De Muller, un celler històric —fundat en 1851— que ha sabut unir la tradició vinícola tarraconense amb una mirada contemporània.
Aquest negre d'autor combina garnacha, cariñena i syrah amb una criança de 12 mesos en barriques de roure francès, americà i eslovè. El resultat és un vi rodó, sofisticat, amb aromes de fruites vermelles madures, coco, vainilla i macadàmia, i una boca sedosa, mineral i persistent. Un priorat profund però accessible, ideal tant per a qui s'inicia com per a qui busca complexitat sense rigidesa.
Ideal per a acompanyar carns a la graella, plats de caça menor, cuina mediterrània amb herbes o bolets, i receptes que continguin tòfona o aromes silvestres. És un vi que demana taula generosa i conversa llarga.
Becquer de Autor 2020: altitud y poesia desde Rioja
En el sud de Muntanya Alci, a més de 700 metres d'altitud, es troba la finca Cuesta de la Reina. Allí, on els ceps de més de 70 anys enfonsen les seves arrels en sòls arcillo-calcaris, neix Becquer d'Autor 2020, un vi de La Rioja que no s'assembla a cap altre. El seu nom és un homenatge a Gustavo Adolfo Bécquer, que va trobar inspiració en aquests paisatges, i en cada ampolla sembla haver-hi una línia escrita amb sensibilitat i caràcter.
Elaborat per Bodegas Escudero, una saga familiar amb més de cinc generacions dedicades al vi en Grava'ls, aquest negre combina ull de llebre (70 %) i garnacha (30 %), fermentades amb llevats autòctons i criades en barriques de roure francès i americà durant 10 mesos. En nas, apareixen fruits negres madurs i fustes ben integrades. En boca, tanins rodons, fons especiat i una gran estructura. Un vi honest, amb vocació artesanal i esperit literari.
Pel seu perfil, harmonitza especialment bé amb guisats tradicionals, carns rostides, costellams al forn i formatges curats. També pot acompanyar plats de La Rioja amb un punt especiat, com unes patates a la de La Rioja amb xoriço o xai al chilindrón.
A Casa Gourmet som winehunters
Busquem vins que diguin alguna cosa. Que expliquin d'on venen, qui els fa i per què mereixen un lloc en la taula. No seleccionem per etiquetes, sinó per autenticitat. Cada mes rastregem projectes amb identitat, vins honestos, amb història, territori i ofici darrere. Ser winehunters és això: triar amb criteri, allunyats de l'obvi i prop del que de veritat importa en una copa.
La selecció de setembre ja està disponible a Casa Gourmet i en la seva app. A més, els qui es donin d'alta en el Club de Vins de Casa Gourmet rebran aquesta selecció sense despeses d'enviament i amb un regal de benvinguda valorat en 25 euros. Sense permanència, amb avantatges exclusius i lliurament en 48 hores.
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- Aigua amb gas, si-us plau
- La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»