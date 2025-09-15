Rotllets de carabassó, salmó i formatge
La recepta pas a pas
Eva Remolina - AMIC
Ingredients (4 persones)
- 2 carabassons grans
- 200 g de salmó fumat
- 150 g de formatge cremós per untar (tipus Philadelphia)
- Unes fulles d’anet fresc (opcional)
- Un raig d’oli d’oliva verge extra
- Sal i pebre al gust
- Suc de mitja llimona
Preparació
- Preparar el carabassó
- Renta bé els carabassons i talla’ls a làmines fines al llarg.
- Escalda les làmines 1 minut en aigua bullent amb sal, o passa-les lleugerament per la planxa amb unes gotes d’oli. Han de quedar flexibles però no massa toves. Refreda-les sobre paper de cuina.
- Preparar el farcit
- En un bol, barreja el formatge cremós amb unes gotes de suc de llimona, una mica de pebre i, si vols, anet fresc picat.
- Talla el salmó en tires amples.
- Muntar els rotllets
- Estén una làmina de carabassó sobre la taula de treball.
- Unta-hi una capa fina de formatge.
- Col·loca-hi una tireta de salmó al damunt.
- Enrotlla amb cura fins a formar un rotllet compacte.
- Presentació
- Col·loca els rotllets en una safata, rega’ls amb un fil d’oli d’oliva i decora amb una mica més d’anet o pebre molt.
- Serveix-los freds com a entrant o aperitiu fresc i lleuger.
