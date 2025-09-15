Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rotllets de carabassó, salmó i formatge

La recepta pas a pas

Rotllets de carabassó, salmó i formatge / Getty Images

Eva Remolina - AMIC

Ingredients (4 persones)

  • 2 carabassons grans
  • 200 g de salmó fumat 
  • 150 g de formatge cremós per untar (tipus Philadelphia)
  • Unes fulles d’anet fresc (opcional)
  • Un raig d’oli d’oliva verge extra
  • Sal i pebre al gust
  • Suc de mitja llimona

Preparació

  1. Preparar el carabassó
  • Renta bé els carabassons i talla’ls a làmines fines al llarg.
  • Escalda les làmines 1 minut en aigua bullent amb sal, o passa-les lleugerament per la planxa amb unes gotes d’oli. Han de quedar flexibles però no massa toves. Refreda-les sobre paper de cuina.
  1. Preparar el farcit
  • En un bol, barreja el formatge cremós amb unes gotes de suc de llimona, una mica de pebre i, si vols, anet fresc picat.
  • Talla el salmó en tires amples.
  1. Muntar els rotllets
  • Estén una làmina de carabassó sobre la taula de treball.
  • Unta-hi una capa fina de formatge.
  • Col·loca-hi una tireta de salmó al damunt.
  • Enrotlla amb cura fins a formar un rotllet compacte.
  1. Presentació
  • Col·loca els rotllets en una safata, rega’ls amb un fil d’oli d’oliva i decora amb una mica més d’anet o pebre molt.
  • Serveix-los freds com a entrant o aperitiu fresc i lleuger.

