L’Altell: el restaurant de Girona que et convida el cafè si vens abans que tothom
Gaudeix de la bona cuina feta al moment amb productes de temporada en aquest local ubicat al cor de la ciutat
L’hora de dinar és el moment que més empaita la gana. A Girona hi ha molts restaurants que ofereixen un menú de migdia estàndard i pràctic, però sovint es fan cues i l’espera és llarga. I esperar amb la panxa buida és com un dia sense pa. Els qui no fan cua, però, són els primers en arribar. Per això, al restaurant l’Altell, ubicat al cor de Girona, obsequien el client que arriba abans que tothom amb un cafè gratis per acabar un àpat rodó.
L’Altell, el restaurant gironí per menjar com a casa, situat al carrer Joan Maragall, 3, ho té tot: un lloc ideal per venir a dinar un menú ben complet en un interior ben cuidat o a la terrassa arraconada i molt tranquil·la a la part de darrere del local. Però alguns es perden l’experiència total pel simple fet de venir massa tard, quan l’espai és ple i el servei s’alenteix si la cuina va de bòlit.
Pels que volen una atenció ràpida i còmode, l’Altell convida els clients a venir a les 13h i ser els primers a demanar. A canvi, gaudiran del bon cafè de fi d’àpat totalment gratuït. Aquest “moment d’or” és exclusiu per aquells que demanen taula entre la 13h i la 13.30h.
Nova promoció de 13 a 13.30h
- El cafè del menú, gratis
- Servei ràpid, atenció immediata
- Cuina fresca i de qualitat
- Reserva ara trucant al 677278379 o 972 414 646
Producte fresc i cuina casolana
La majoria dels clients de l’Altell són habituals i coneixen bé els valors del lloc: producte fresc del Mercat del Lleó, cuina casolana feta el mateix dia i un tracte amistós i proper. Aquest restaurant és ideal per treballadors, empresaris i persones que volen aprofitar el migdia al màxim. L’espai és acollidor i l’ambient és relaxat, la millor aposta gastronòmica per fer un descans durant un dia feiner o una jornada festiva.
Els dies laborables ofereixen un menú complet per 16,90 €, que el dissabte es manté per només dos euros més (els diumenges i festius no obren). El menú varia diàriament i es pot consultar còmodament trucant al 677278379 o 972 414 646. A més, a L’Altell s’adapten a les necessitats de cada client: les intoleràncies, les al·lèrgies o les preferències alimentàries dels vegetarians són ateses amb professionalitat i al gust de cadascú.
Més enllà del dinar, els esmorzars també són una aposta segura per començar bé el dia, i més encara si demanes el pernil ibèric tallat a mà al moment. Els vermuts de dissabte a la terrassa, acollidora i amagada del soroll, s’ha convertit en un ritual per a molts gironins que saben gaudir de les coses ben fetes.
