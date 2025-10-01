Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
Girona enamora amb gastronomia
David Sánchez Marín
Girona és una de les ciutats, gastronòmicament parlant, més impressionants del món. I si parlem de la província gironina podem arribar a trobar 18 estrelles Michelin, repartides en 13 establiments.
"Simplement espectacular"
Segons la plataforma especialitzada en ressenyes de contingut relacionat amb viatges Tripadvisor, a la ciutat de Girona hi ha nombrosos restaurants amb notes excel·lents. Dins de la varietat, un restaurant de menjar mediterrani destaca per la qualitat del seu producte i la seva originalitat. El restaurant BionBo club, dirigit pel reconegut xef Xavier Aguado, fa un any que està obert, però ja ha sorprès enormement els ciutadans de Girona.
El BionBo Club
El restaurant està especialitzat a menjar mediterrani però enfocant-se a l'alimentació probiòtica. Xavier Aguado és un especialista en aquest tipus de cuina i n'ha publicat un llibre. El menjar probiòtic té en compte els components orgànics que formen els aliments per experimentar i oferir el menjar que el teu cos necessita: el més sa de totes.
El menú d'aquest restaurant s'escriu en una pissarra cada dia i canvia molt sovint, depenent de l'oferta i la temporada. Tenen moltes opcions vegetarianes i cuiden molt la matèria primera de cada plat. Cada dia ofereixen menús de degustació i diaris i tenen una carta de vins i tapes. BionBo defineix la seva cuina com "una experiència 360° única a Girona que uneix la cuina local amb influències de tot el món". El restaurant també ofereix experiències gastronòmiques úniques, com tallers de cuina probiòtica o menús cecs, en els quals no saps quins plats et donaran a tastar.
Informació i valoracions
BionBo Club es pot trobar al carrer del Carme número 57 de Girona. No és un restaurant barat, però és molt més econòmic que l'oferta gastronòmica de luxe de la zona. El preu per comensal, incloent-hi beguda, se situa en una mitjana d'uns 35 euros. Obren de dimecres a dissabte amb dos horaris:
- Horari de migdia: 13:00 h – 15:30 h
- Horari de sopars: 20:00 h – 22:00 h
Un aspecte que destaca d'aquest establiment és la gran quantitat de bones valoracions que acumula en diverses plataformes quan el restaurant no arriba a l'any d'antiguitat. Té una valoració de 5 estrelles a Tripadvisor i Google Maps, acumulant en total 1.330 ressenyes.
Una valoració de Tripadvisor explica la seva experiència d'aquesta manera: "Vam anar-hi perquè ens ho havien recomanat i ens va encantar. El menjar exquisit i el tracte boníssim. Menjar sorprenent, les racions són abundants. Crema de meló, daurada i galta. Barreja de sabors diferents. (Ali G, 31 de juliol 2024)".
Si t'interessa la cuina gironina no et pots perdre Girona Delícia.
