La vinoteca de Girona amb més de 800 referències de vins, escumosos i licors: tres generacions de comerç local a la ciutat
La Vinoteca Salart (c/ de la Rutlla, 164) és un comerç local que ha assessorat des de l’any 1949 a diferents generacions de gironins
Jaume Puig
La història d’una ciutat pot explicar-se des de molts angles. Els edificis són el rastre material, la cultura popular són les costums que es transmeten cada generació i, en moltes ocasions, els comerços també poden convertir-se en elements importants que configuren la memòria d’un indret.
L’any 1949, en Josep Salart i Barris va llogar uns baixos del carrer de la Rutlla – en aquell moment, encara a les afores de Girona – per establir-hi un magatzem de vins. En l’actualitat, tres generacions després, aquell magatzem ha esdevingut una vinoteca amb més de 800 referències de vins blancs, negres i rosats, escumosos, licors i altres productes ‘gourmet’.
800 referències de vins, escumosos i licors
La Vinoteca Salart és un comerç que ha mantingut l’essència del comerç local, sobretot, l’atenció personalitzada. Tot això amb la garantia que ofereix l’experiència del seu equip i la qualitat dels productes dels que disposen, amb una selecció acurada de productes i un estudi constant del mercat per entendre les noves tendències i oferir-les als seus clients.
En una conversa amb el Diari de Girona, de fet, els responsables de la Vinoteca Salart explicaven que els agrada treballar amb “Petits productors, cellers sostenibles i amb un producte ecològic. Productes treballats de forma personal, tracte proper, de qualitat i que respectin l’entorn”. Entre aquests destaquen els vins de les diferents denominacions d’origen catalanes com l’Empordà, el Montsant o el Penedès, però també d’altres punts d’Espanya i del món.
Una ratafia pròpia i diferents vins
A la Vinoteca Salart també es poden trobar productes molt singulars i embotellats per la família. És el cas de la ratafia ‘La Pabordessa’, elaborada per la família Salart des de l’any 1970. Aquest clàssic es produeix de forma artesanal i va ser recuperada per la tercera generació l’any 2012 per commemorar el 65 è aniversari de Salart. D’aquesta creació també deriva la crema de ratafia, un licor ideal pels més llaminers.
També embotellen vins negres com ‘Noctàmbul’, ‘Xerrameca’ o Mas Airós; vins blancs com el Norfeu; vins rosats i vins dolços com el Mas Raset.
Botiga ‘online’ i un club de cata
Els nous temps també han arrelat amb força a la Vinoteca Salart i l’any 2024 van posar en marxa una botiga ‘online’. Allà s’hi poden trobar les més de 800 referències de vins, caves i licors que tenen disponibles. Allà disposen també de packs especials o ara que s’apropa Nadal també hi ha una selecció de lots i paneres de regal amb vins i productes artesanals.
A la vinoteca també es pot gaudir de tastets de vins dissenyats per als amants del vi per explorar els nous sabors amb experts. “El nostre calendari de tastos inclou sessions guiades amb vins nacionals i internacionals, però amb especial èmfasi a les D.O. catalanes”, expliquen des de Salart Vinoteca.
