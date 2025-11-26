Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal

Les Grands Buffets ampliarà la seva superfície

El restaurant afronta aquests dies la campanya de Nadal a l'espera de fer la seva ampliació i renovació.

David Céspedes

Narbona

Les Grands Buffets de Narbona, considerats el temple de la cuina tradicional francesa amb diversos rècords mundials, ampliarà a partir del gener les seves instal·lacions per augmentar encara més la seva capacitat i ampliar els seus serveis de restauració. La reforma no implicarà en cap moment el tancament del gran restaurant i a banda d'augmentar la superfície dels menjadors permetrà disposar d'una botiga on els visitants podran adquirir productes gastronòmics de la zona.

Una selecció dels productes que es poden trobar a disposició dels comensals.

Cada any els bufets, situats únicament a una hora i mitja de Girona, reben la visita de quasi mig milió de comensals. Molts d'ells provenen de l'Estat i de Catalunya. Anualment, uns 75.000 comensals viatgen des d'Espanya, el 75% dels quals són de Catalunya. De cara a aquesta temporada de Nadal, es calcula que uns 5.000 catalans visitaran el bufet. Segons expliquen des del restaurant, Catalunya s'ha consolidat com a un referent i la seva proximitat amb la demarcació de Girona ha contribuït al creixement de visitants.

Una àmplia varietat de postres i productes dolços.

A partir de la col·laboració amb Renfe AVE França, els gironins poden arribar a Les Grands Buffets de manera tan fàcil com assaborir la seva àmplia oferta de plats. El destí es troba únicament a una hora i mitja. Els trens d'alta velocitat connecten a diari, Madrid, Saragossa, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres amb Narbona, el que permet fins i tot fer una escapada gastronòmica d'anada i tornada al mateix dia. A Les Grands Buffets es poden degustar més de 300 referències, 45 plats elaborats al moment, 96 varietats de postres, més de 111 formatges diferents -tot un rècord Guinness- i més de 150 receptes dedicades al gran mestre de la cuina francesa tradicional, Auguste Escoffier. Pel que fa a la beguda, s'ofereix una carta de vins d'alta gastronomia amb una selecció de més de 170 referències dels millors vins procedents de la Borgonya o Burdeos, i també de la regió de l'Occitania.

La tòfona pren protagonisme

Des de fa uns dies, la gran novetat és la presència de la tòfona en diversos plats i creacions culinàries. La tòfona, un dels productes estrelles en el món de la cuina, pren tot el protagonisme, i els comensals que s'acostin fins al restaurant la podran degustar de maneres diferents.

La tòfona s'ha incorporat recentment a la carta gastronòmica.

Entre les especialitats destaquen: els ous ecològics amb tòfona, el Oreiller de la Belle Aurore amb tòfona, vol-au-vent Régence amb tòfona, així com el Tournedo de vedella Rossini amb foie gras i tòfona i vedella amb salsa Périgueux i tòfona, entre altres. El cèlebre assortit de formatges incorpora també el Brillat-Savarin trufat i el Brie de Meaux trufat, consolidant l'excel·lència i la tradició que caracteritzen als Grands Buffets.

Els cuiners elaboren en el mateix moment alguns dels plats, com aquesta sopa amb tòfona.

La tòfona esdevé l'elegància de la gran cuina francesa. "Amb aquest menú homenatge a Escoffier, volem que el gran públic visqui l'experiència del luxe gastronòmic en tota la seva plenitud”, afirma Louis Privat, fundador del restaurant.

