Gala I Premis Casa Gourmet 2025
El sector del vi i la gastronomia es va reunir ahir a la nit a Barcelona per celebrar la primera edició dels Premis Casa Gourmet, un esdeveniment organitzat per Casa Gourmet i Prensa Ibérica que neix per reconèixer els cellers, empreses, projectes i professionals que impulsen l’excel·lència del vi i la gastronomia a Espanya. La gala va congregar productors, directius i marques de referència en una cita que aspira a consolidar-se com un esdeveniment anual del sector.