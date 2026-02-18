La mel deixa l’esmorzar i es converteix en protagonista gourmet
Casa Gourmet i Alemany reivindiquen la mel com a ingredient gastronòmic en una edició limitada
Maria José Cayuela
La mel vol canviar de registre. Durant dècades associada gairebé exclusivament a l’esmorzar, aquest producte històric torna a ocupar un lloc central a la cuina contemporània. Aquesta és la proposta que articulen Casa Gourmet i Alemany amb la seva nova selecció gourmet: entendre la mel no com un simple endolcidor, sinó com un ingredient capaç d’aportar profunditat, contrast i complexitat a plats salats.
La selecció, disponible exclusivament a Casa Gourmet per 39 euros—davant d’un valor real de 70 euros, cosa que suposa un descompte proper al 44 %— reuneix mels monoflorals, especialitats aromatitzades, formatges d’ovella Carmen, bastonets i culleretes de pa Obando i el vi negre Rioja Vega Edició Limitada 2021, elaborat amb tempranillo i graciano i criat durant 14 mesos en bóta.
Més de 140 anys de tradició apícola
Fundada a finals del segle XIX, Alemany acumula més de 140 anys de trajectòria en l’apicultura artesanal. Les seves mels d’origen han passat del rebost tradicional a formar part de l’alta gastronomia, on el producte i la traçabilitat marquen la diferència.
En aquesta selecció conviuen referències clàssiques com la mel selecció de taronger o la mel de farigola, juntament amb elaboracions més contemporànies. Entre elles destaca especialment la mel amb tòfona, fruit de la col·laboració amb Laumont, que combina la suavitat natural de la mel amb l’aroma elegant i persistent de la tòfona negra. Pensada per a formatges curats, carns rostides o fins i tot plats informals com pizzes fines o ous ferrats, és la referència que millor simbolitza aquest gir gastronòmic.
També s’hi inclou el pack de mel amb fruits secs —70 % mel i 30 % fruits secs—, que aporta textura cruixent i amplia les possibilitats de maridatge.
Un maridatge complet
La proposta no es limita al producte dolç. Els formatges d’ovella Carmen —un amb all negre i un altre selecció vell, curat durant més de 180 dies— aporten intensitat i matisos umami que dialoguen amb les diferents mels. El conjunt es completa amb bastonets i culleretes de pa Obando, que aporten el cruixent necessari per construir el mos.
El tancament el signa Rioja Vega Edició Limitada 2021, un rioja estructurat, de fruita negra madura i notes especiades, capaç d’equilibrar el greix del formatge i la dolçor de la mel sense imposar-se.
La mel a la cuina: receptes que ho demostren
La selecció s’acompanya també de propostes culinàries que reforcen el posicionament gastronòmic del producte. Entre elles, una coca amb formatge i mel de farigola; un salmó glacejat amb mel de taronger; piruletes de mel amb fruits secs; i un cheesecake amb mel, on la dolçor natural substitueix parcialment el sucre refinat.
Són exemples pràctics que demostren que la mel pot anar molt més enllà de l’esmorzar i convertir-se en un ingredient versàtil tant en cuina salada com dolça.
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada