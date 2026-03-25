El restaurant de Catalunya que només serveix calçotades: tradició, brases i salsa secreta
Per 49 euros, el menú inclou calçots com a plat principal, a més de xai, llonganissa, botifarra i altres productes típics de la gastronomia catalana
Oriol García Dot
La temporada de calçots comença habitualment al novembre i s’estén fins al mes d’abril, tot i que el seu punt àlgid sol situar-se entre gener i març. De fet, en ple març encara hi ha molta gent que busca el millor lloc per gaudir d’aquest típic plat català.
El restaurant Cal Ganxo és "l’únic restaurant de Valls [Tarragona] i de Catalunya que es dedica únicament a servir calçotades. Fidel a la tradició, ofereix una experiència gastronòmica autèntica, on els calçots es couen sobre les flames i se serveixen al moment, embolicats en paper de diari i sobre teules, tal com es feia abans", segons explica el mateix local a la seva pàgina web.
Origen del restaurant
El restaurant va néixer als anys 70. Pep Plana i Lluís Figuerola es dedicaven a la restauració de finques rústiques a la comarca de l’Alt Camp (Tarragona), quan van descobrir una casa en ruïnes situada a la localitat de Masmolets. Van decidir comprar-la i, després d’una gran restauració, van decidir convertir-la en l’actual restaurant, inaugurant-lo el 1980 i conservant les seves estances originals.
El restaurant està dirigit actualment per la tercera generació de la família. Abans de Lluís Figuerola i Alexandra Plana, actuals propietaris, la taverna va estar en mans dels fundadors, Pep Plana i Lluís Figuerola, que van comptar amb la inestimable ajuda de la iaia Cisqueta, encarregada de transmetre els coneixements gastronòmics de generació en generació.
El menú Calçotada
El menú Calçotada comença amb els tradicionals calçots acompanyats amb la salsa feta a partir de un grapat d’ametlles torrades, nyores, alls, tomàquets, bitxo, oli d’oliva, oli de gira-sol, ou, julivert, vinagre i sal, recepta original de la iaia Cisqueta.
Per acompanyar els calçots, el menú inclou carn de xai, llonganissa i botifarra negra de Valls, servides sobre una petita graella amb brases i acompanyades amb 'fesols del ganxet', carxofes i allioli.
El menú també inclou pa de pagès, vi en porró i una ampolla de cava brut nature per refrescar el paladar. De postres hi ha crema catalana amb carquinyolis i un toc de taronja per donar més frescor. Finalment, se serveix el cafè al gust del consumidor per tancar un excel·lent menú elaborat de manera tradicional amb productes de qualitat i quilòmetre zero. El preu d’aquest àpat és de 49 euros.
El restaurant també compta amb un menú per a gent vegetariana. Aquest inclou el mateix que l’anterior, però canvia el xai, la llonganissa i la botifarra per escalivada i unes patates al caliu. El preu també varia, ja que aquest costa 44 euros.
L’horari del restaurant és de dilluns a diumenge de 10 del matí fins a les 17 de la tarda. A més, compta amb una valoració de 4,5 estrelles, amb més de 3.000 ressenyes a Google Maps i 4,2 estrelles amb més de 500 ressenyes a Tripadvisor.
