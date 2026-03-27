Blancs d’autores: talent femení a Rioja, Ribeiro i Penedès
Casa Gourmet reuneix tres blancs darrere dels quals hi ha dones que reflecteixen noves maneres d’entendre la viticultura contemporània
María José Cayuela
Casa Gourmet presenta en una sola selecció tres blancs on el lideratge femení és estructural. Rioja, Ribeiro i Penedès dialoguen a través de sis ampolles —dues de cada vi— amb un fil conductor clar: projectes en què les dones marquen el rumb tècnic i estratègic. La proposta està disponible per 44 euros, davant d’un valor real de 70.
Rioja Vega: precisió i projecció internacional
Rioja Vega 1882 Blanco 2024 neix entre la Serra de Codés i l’Ebre, combinant garnatxa blanca i tempranillo blanc amb verema nocturna i tres mesos sobre lies. El resultat és un blanc de perfil tècnic, amb notes de fenc, fruita de pinyol i textura sedosa en boca.
Al capdavant de l’àrea tècnica hi ha Esperanza Elías, llicenciada en Químiques i màster en Viticultura i Enologia. Amb més de 15 anys dirigint el celler, ha estat inclosa de nou el 2026 a la llista «The Master Winemaker 100» de The Drinks Business, que reconeix els cent millors enòlegs del món. La seva feina ha estat clau en la recuperació i posada en valor del tempranillo blanc dins de la denominació d’origen qualificada Rioja (DOCa), combinant rigor científic i visió contemporània.
«Nosaltres apostem molt pel tempranillo blanc. Em sembla fabulós, és una varietat amb molt potencial. És de maduració curta, però té una acidesa natural meravellosa que et permet una criança sana amb lies, en anar embolcallant aquesta acidesa», explica Elías.
Sanclodio: interpretació atlàntica amb identitat pròpia
Al Valle del Avia, sobre sòls granítics de sauló, Sanclodio 2024 interpreta les varietats treixadura, godello, loureira i albariño des de la frescor atlàntica. Verema manual i criança sobre lies fines per a un vi equilibrat, amb matís salí i final llarg. Ha estat reconegut amb l’Or a la Guia Luis Paadín, 93 punts Parker, 92 Peñín i 91 a la Guia de Vins Gourmets.
Des del 2022 el celler forma part del grup Matarromera, però manté un perfil propi sota la direcció enològica de María Vidal. La seva filosofia combina tradició gallega i innovació tecnològica, amb una elaboració artesanal que respecta el terroir de la riba dreta del Miño. Vidal lidera l’equip tècnic gallec amb una lectura precisa de la vinya i una defensa explícita del paper de la dona en el sector.
«La DO Ribeiro és la més antiga de Galícia i poder formar-ne part és un luxe. Abarca una extensió de vinyes dins de les conques dels rius Avia, Miño i Arnoia, que produeixen els raïms de les varietats tradicionals com la treixadura, el torrontés, el godello, la loureira i l’albariño. L’ànima del Ribeiro són aquestes varietats», explica María Vidal.
U mes U: estratègia i equip femení al Penedès
Anais Muscat 2024, elaborat amb muscat i macabeu en vinyes de Font-rubí i Torrelles de Foix, representa el perfil més aromàtic de la selecció. Fermentat a baixa temperatura per preservar-ne la puresa, desplega notes de pinya, llima i flors blanques, amb boca cremosa i fresca. Ha obtingut medalla d’or als Premis Vinari 2024 i 2025.
El projecte familiar U MES U compta amb Maria Piñol al capdavant de l’estratègia comercial i de màrqueting i amb un equip tècnic format per dones. Graduada en Negocis i Màrqueting Internacionals, amb experiència professional en mercats com Singapur, Índia i Malàisia, aporta al projecte una clara vocació global i una mirada estratègica orientada a posicionar els vins del Penedès en nous públics internacionals. Certificació ecològica, vocació internacional i coherència de marca defineixen un celler que entén el vi com un projecte col·lectiu i femení.
«Darrere d’un bon vi s’hi sumen molts detalls i moltes decisions, de la vinya al celler, i moltes persones hi deixen la seva empremta», explica Maria Piñol.
El pack de blancs d’autores està disponible només a Casa Gourmet, l’e-commerce gastronòmic del grup Prensa Ibérica, especialitzat en vins singulars i productes gourmet escollits amb criteri. Es pot adquirir a través del seu web casagourmet.es i a la seva app.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Vuit detinguts en una actuació policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona