El bar que ha enamorat el xef de TV3 Arnau París: "Dels millors que he menjat mai"
L'establiment ha rebut la visita del xef Arnau París que ha destacat, sobretot, la qualitat de l'esmorzar de forquilla i la seva llarga història.
Alba Díaz
Recorre negocis de restauració d’arreu de Catalunya a partir de recomanacions d’altres creadors de contingut i aquest últim l’ha deixat encantat. El presentador de 'Cuines Pim Pam' i futur conductor de 'Joc de Cartes', Arnau París, ha fet parada amb el seu canal de YouTube 'Bars de carretera' a Rajadell. Concretament, a Cal Miliu.
El negoci, que el xef descriu com un local "amb molts anys d’història, molta cuina i de parada obligatòria", és "un dels temples de l’esmorzar de forquilla a Catalunya". L’àpat de París, el primer del dia, comença amb una torrada "d’un pam i mig" acompanyada d’all, tomàquet i un bon raig d’oli. "Quan veig aquestes torrades penso, Arnau, avui ja no dines", fa broma el xef.
El plat, o en aquest cas, els plats forts, arriben pocs minuts després: tripa de vedella, patata emmascarada amb mongetes, botifarres casolanes i un 'cap i pota', segons matisa París, "dels millors que he menjat mai". "Tenim feina per estona", afegeix el cuiner entre rialles, en veure l’ampli ventall de plats més representatius de la casa que arriben a taula. L’esmorzar culmina amb un tiramisú amb ratafia i un cafè acompanyat de carquinyolis casolans.
El negoci, regentat per Marc, té mig segle d’història. Els pares del propietari van aixecar la persiana del local fent menjars típics del Berguedà, ja que la seva mare era de la comarca. Des de llavors, els fogons de Cal Miliu han anat evolucionant però mantenint aquest perfil especialitzat de cuina casolana catalana i de proximitat. Al llarg dels anys s’ha convertit en un lloc de pelegrinatge per als amants d’aquest tipus de cuina, per on han passat referents com l’escriptor i expert gastronòmic Albert Molins o el gastrònom català Jonathan Nuevo.
L’esmorzar de forquilla a Cal Miliu té un preu de 12 euros per persona i inclou un plat, la beguda i unes postres.
Subscriu-te per seguir llegint
