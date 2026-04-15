La febre de la pizza napolitana arriba a Girona: el secret de l'autenticitat que no pica a la butxaca
Una parada obligatòria per gaudir de l'essència d'Itàlia amb qualitat, tradició i un preu per a tots els públics
Hi ha llocs que neixen amb la vocació de convertir-se en referents. Espais on la gastronomia no es viu com un luxe distant, sinó com un plaer compartit en el dia a dia. A Lloret de Mar, La Leggenda di Napoli s'ha convertit en un d'aquests noms propis que està transformant el paisatge culinari de la zona. Marida l'autenticitat més absoluta de les receptes italianes amb una filosofia clara: la pizza de qualitat ha de ser accessible per a tothom. Perquè, a Nàpols, menjar una gran pizza forma part del dia a dia, i aquesta és precisament la filosofia que volen traslladar als seus comensals.
Amb la mirada posada en el públic local i en l'expansió cap a Girona i els seus voltants, aquest projecte va néixer per demostrar que una gran experiència gastronòmica no ha d'anar lligada forçosament a un compte elevat. Aquesta visió no és només una qüestió de mercat, sinó una reafirmació del seu compromís amb el client. Busquen oferir un producte de qualitat, honest, que recordi les experiències quotidianes que es viuen als carrers de Nàpols. A més, reforcen la seva aposta a Lloret amb l'obertura del bistro Amuramore by La Leggenda di Napoli, situat just al costat del local original, ampliant així la seva oferta gastronòmica a la zona.
El secret del seu èxit és el seu producte real
Si una cosa té el local de La Leggenda di Napoli és que té un ambient despreocupat que convida a quedar-se. On l'aroma del forn de llenya i el producte de qualitat són els veritables protagonistes. L'equip és conscient que la gastronomia actual és viva i que l'experiència de compartir és la clau de la satisfacció del comensal. Per això, han creat un espai que potencia la comoditat i la diversió, ideal tant per a famílies com per a grups de joves que busquen menjar bé sense complicacions.
La filosofia de la casa se sustenta sobre un triangle d'indispensables que la fa única: autenticitat italiana, preus populars i una experiència divertida. En un món on sovint s'ha de triar entre preu o qualitat, aquest establiment prioritza oferir pizzes contundents i autèntiques, demostrant que el cost ajustat no respon a una falta de qualitat, sinó a una ferma aposta per fer l'autèntica pizza napolitana de forma propiera i quotidiana, perquè el comensal pugui gaudir-la de la mateixa manera que ho fan els napolitans a casa seva.
La cuina continua apostant per l'artesania que satisfà els paladars més exigents que busquen l'autèntic sabor d'Itàlia. L'objectiu és clar: consolidar-se com la pizzeria de referència on la tradició napolitana es troba amb la realitat del dia a dia dels gironins.
Una aposta ferma pel territori gironí
Aquesta renovació del concepte de pizzeria s'acompanya d'una presència constant a la comunitat, especialment a través de xarxes socials. El projecte es troba en un moment de ple creixement, amb el focus posat a generar notorietat a Lloret de Mar i obrir nous horitzons a la capital de la província. Girona és el punt d’inici per oferir al públic una experiència amb una bona relació qualitat-preu que vol convertir-se en el punt de trobada preferit per a les famílies i grups d'amics.
L'objectiu final no és més que convidar tothom a redescobrir el plaer de la pizza napolitana. Girona és el punt d’inici per oferir al públic una experiència gastronòmica amb una bona relació qualitat-preu i que sap que pot convertir-se en el punt de trobada preferit per a les famílies i grups d'amics.
Troba La Leggenda di Napoli a Girona:
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits