Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026
Els establiments combinen noves tècniques culinàries amb els productes de proximitat.
Patricia López Avilés
Menjar és un dels grans plaers de la vida, una experiència que va més enllà de la nutrició, ja que involucra emocions, records, companyia i cultura, una cosa que activa neurotransmissors com la dopamina i la serotonina, que generen satisfacció i benestar.
A més, la cuina mediterrània és una de les millors del món. Tal és la seva magnitud que la Unesco la va inscriure el 2013 a la seva Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
La llista seleccionada
Segons l'organització, la dieta mediterrània “exerceix un paper essencial com a factor de cohesió social en els espais culturals, festes i celebracions, en agrupar gent de totes les edats, condicions i classes socials”.
Catalunya ofereix una gran varietat de restaurants on gaudir d’aquest menjar, i alguns d’ells han revalidat la seva Estrella Michelin aquest 2026. Aquesta és una llista d’alguns, ordenats del més econòmic al menys:
Villa Retiro (Baix Ebre, Tarragona)
Ubicat al carrer Camí dels Molins, 2, Xerta, Tarragona, Villa Retiro ofereix un viatge màgic als sabors de la comarca: proposa una cuina tradicional, creativa i de mercat que replanteja els sabors habituals de les Terres de l’Ebre.
Entre els plats més destacats es poden trobar arrossos del Delta, aviram, peixos de riu, crustacis, algues i productes d’horta de proximitat.
El restaurant va ser guardonat amb una Estrella Michelin el 2009 i, any rere any, revalida la seva distinció. A més, compta amb 2 Sols Guia Repsol, i és considerat el millor restaurant de les comarques tarragonines (Guia Gourmand).
Villa Retiro disposa de tres menús gastronòmics diferents: el menú ‘Clàssic’, amb un cost de 72 euros per persona, el menú ‘Homenatge’, a 125 euros, i el menú ‘Més que un homenatge’, a 155 euros.
Kamikaze, Eixample (Barcelona)
La cuina asiàtica també va guanyant popularitat any rere any al nostre territori, però, quina millor opció que fusionar-la amb la nostra cultura?
Aquesta va ser precisament la idea que va tenir el xef Enric Buendía al seu restaurant Kamikaze, guanyador d’una estrella de la guia Michelin 2026 a l’última gala celebrada a Màlaga.
Ubicat al carrer Rosselló 197 a l’Eixample de Barcelona, ofereix un menú degustació a 85 euros per persona, que aquesta temporada de tardor-hivern inclou alguns originals menjars exquisits, com verat amb pruna umeboshi, gamba pandang o bolet peking.
Malena, Gimenells (Lleida)
El següent de la llista es troba a Lleida, concretament al carrer Roques Blanques del poble de Gimenells, a la comarca del Segrià. Es tracta del restaurant Malena, un local de cuina saborosa i creativa, molt arrelada al territori des del 1991.
La seva proposta neix de l’entorn immediat: horta pròpia, fruita de temporada, productes del camp i una relació directa amb agricultors i ramaders propers.
Els xefs al capdavant, Xixo Castaño i Llum Oliva, defensen una gastronomia moderna alhora que tradicional, que barreja fruita de temporada, productes propers i verdures, carns i peixos passats pel foc amb la màxima precisió.
Malena ofereix un menú de pissarra amb una degustació d'11 aperitius, segons i postres per 90,75 euros per persona i el menú ‘Q’, amb una degustació de 29 elaboracions a 129,25 euros.
Les Magnòlies, Arbúcies (Girona)
En ple parc natural del Montseny, a la comarca de la Selva, a Girona s’aixeca Les Magnòlies, un restaurant que ha sabut actualitzar molt bé les seves instal·lacions en estètica i confort i que deu el seu nom als tres magnoliers centenaris que envolten l’edifici.
L’establiment, situat al passeig Mossèn Anton Serres, 7, ofereix una cuina moderna i tècnica que no perd de vista els valors tradicionals, per la qual cosa treballa moltíssim amb productes locals i d’origen ecològic.
El parc natural que l’envolta dona nom als seus dos menús degustació: ‘Un passeig pel Montseny’, a 94 euros per cap, que ofereix plats com la cua de bou, conill en escabetx o peix del dia, i ‘Un viatge pel Montseny’, que inclou més varietat de plats a un preu de 118 euros.
MAE Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona)
També a Barcelona, concretament al carrer de Sant Elies, 22, del districte de Sarrià-Sant Gervasi s’ubica MAE Barcelona, un dels restaurants més selectes de la ciutat.
L’establiment uneix les cultures dels tres xefs Mariella Rodriguez (Costa Rica), Diego Mondragón (Colòmbia) i Germán Espinosa (Barcelona) per oferir una carta gastronòmica inspirada en la tradició i la unió culinària.
El local ofereix el menú ‘MAE’ per 95 euros i el menú ‘Gran MAE’ a 130 euros, per gaudir així de la fusió de les tres cultures en la seva oferta.
Altres restaurants que freguen o sobrepassen els 100 euros són Voramar (Alt Empordà, Girona), Els Casals (Berguedà, Barcelona) o Caelis a Ciutat Vella (Barcelona), que també ofereix un menú degustació vegetarià.
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada