El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per visitar el Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. Tota una aventura plena de sorpreses adreçades a tots els públics. Juga, dibuixa, pinta, tallers, exposicions, presentacions... No et perdis la Finestra a..., una petita càpsula expositiva molt suggerent sobre temàtiques diverses. Per a més informació: https://www.mjc.cat/

Presentant el carnet a la taquilla obtindreu el 2x1. Promoció limitada