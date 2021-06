De moment els indicadors que arriben són positius. Podria ser una bona temporada turística a tots els nivells i les xifres conviden a l’optimisme. Tot i que caldrà esperar a veure l’evolució de la pandèmia i com la societat es comporta, l’hostaleria gironina es mostra esperançada pels propers mesos. Les reserves van arribant i bon termòmetre per mesurar com pot ser el comportament del turisme a l’estiu serà el proper pont de Sant Joan i la revetlla.

A poc a poc es va instaurant aquest clima de confiança un cop superada l’adversitat. Molts establiments ja s’han preparat i ja han començat a obrir portes. L’hostaleria de la Costa Brava central dona per fet que superarà el 80% d’ocupació de mitjana els mesos de juliol i agost. A més, també preveu allargar la temporada, fet que suposaria un «estiu molt més bo» que el de 2020. Aquesta és una primera previsió que se situa també al nivell d’altres punts de Catalunya com per exemple la Costa Daurada. Allà els hotelers es mouen de moment en unes previsions molt similars. Un dels problemes que es troben encara els hotelers és que les reserves s’estan fent a última hora. Això ve provocat perquè molta gent vol esperar al darrer moment per veure com evoluciona la pandèmia i si es mantenen les poques restriccions que encara estan vigents. També s’està a l’espera de la resposta que puguin tenir els mercats exteriors i els touroperadors. No obstant això, el clima que es viu a determinades poblacions representatives del turisme gironí com Lloret, Roses o Platja d’Aro és molt positiu i engrescador. Un dels motius d’aquestes bones perspectives de la Costa Brava central és que el tipus de client que hi va té un poder adquisitiu «mitjà-alt» i els negocis són més petits que molts de la zona nord i sud del litoral gironí. En aquest sentit, el president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, explica que en aquests grans hotels es necessiten els touroperadors per poder treballar a ple rendiment.

El problema, però, és que aquestes empreses depenen de l’obertura dels vols internacionals i això «està costant més». Escudero reconeix que aquest any hi haurà una flota més gran d’hotels oberts en localitats com Lloret de Mar, Blanes o Roses, però que «ni de bon tros» s’arribarà als nivells de 2019.