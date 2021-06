El nom de Platja d’Aro s’associa en l’imaginari col·lectiu amb una destinació turística de referència al cor de la Costa Brava des de la meitat del segle XX i fins avui. Pionera en molts àmbits, a finals dels anys seixanta va fer-se coneguda arreu per diverses accions trencadores com la famosa iniciativa «El amor se cita en Playa de Aro», que hi sortejava estades entre parelles de recent casats o que celebressin les bodes de plata, i que es considera la primera campanya de promoció turística internacional d’una població del país. En paral·lel, l’esclat de la moda de les grans discoteques va obrir-la al món de la mà de la música i d’un ampli ventall d’estrelles de l’espectacle d’arreu del món.

Avui, Platja d’Aro conserva intacte l’esperit cosmopolita i innovador d’aquella època, però alhora s’ha transformat i adaptat als nous temps. El seu present és ple de matisos, atractius i propostes originals per oferir a tots els públics -famílies, joves o sèniors- una oferta que combina cultura, natura i oci a parts iguals; alhora que continua treballant per adaptar-se als reptes de futur amb transformacions de gran impacte com la pacificació de la seva avinguda principal, l’extensió del Passeig Marítim fins a Port d’Aro, o la naturalització de la platja Gran.

Una de les grans novetats és la redescoberta dels atractius de totes les viles que configuren el municipi. Castell d’Aro, terra endins, proposa descobrir a l’entorn del castell de Benedormiens i de l’església de Santa Maria un dels espais històrics medievals més atractius del litoral gironí. La declaració del conjunt com a Bé Cultural d’Interès Nacional certifica les seves virtuts: carrers empedrats, racons plens d’història i un sentiment d’enyor medieval que tot ho embolcalla. Al vessant sud s’hi estén s’Agaró, també reconeguda com a Bé Cultural d’Interès Nacional, que ofereix un equilibri exquisit entre arquitectura i natura en un turó esberlat sobre un mar fet de cales petites, estretes i pedregoses i embolcallat suaument per un camí de ronda que esdevé passeig i per cases blanques d’estil noucentista que van néixer sota la batuta de l’arquitecte Rafael Masó.

Simultàniament, Platja d’Aro esdevé el centre neuràlgic dels serveis turístics: una gamma comercial de botigues especialitzades i de marques internacionals, propostes nocturnes amb els locals més de moda; múltiples possibilitats de restauració i de terrasses a l’aire lliure; un mapa d’allotjaments que combina apartaments, hotels i càmpings; una oferta d’oci per no avorrir-se amb parcs aquàtics, d’atraccions i aventura; multicinema o bowling; i equipaments esportius oberts a tothom: pàdel i tennis, pitch & putt i golf, nàutica i vela, natació en aigües obertes, senderisme o rutes en bicicleta.

Propostes que alhora es combinen amb el programa d’activitats d’estiu: Festival Xalaro d’Espectacles Familiars (19 i 20 de juny), gran castell de focs artificials de Sant Joan (23 de juny), Festival Nits de Jazz (del 2 de juliol al 6 d’agost), Desemboca Rock’n’Roll Festival (3 de juliol), Gran Cantada d’Havaneres (10 d’agost), visites guiades, sessions d’autocinema, Miniclub i Babyclub a la platja Gran, exposicions d’art (Martí Rom, Pere de Ribot, Santiago Gimeno, Joaquim Chancho, Àlvar Suñol i la col·lectiva Polígrafa); cicle de sardanes i havaneres, activitats familiars al Passeig Marítim, les festes majors de s’Agaró (del 15 al 18 de juliol), Platja d’Aro (de l’11 al 15 d’agost) i Castell d’Aro (del 6 al 12 de setembre) o el FestiSurf Costa Brava (18 de setembre).

Sense oblidar, és clar, un entorn natural configurat a l’interior pel vessant més mediterrani del massís de les Gavarres i per una façana marítima on destaca la omnipresència de la platja Gran que conviu amb harmonia amb cala Rovira, sa Conca o altres petits racons envoltats de pins i roques que abracen el mar i que donen sentit real als mots Costa Brava. Per descobrir-ho de primera mà, esdevé ideal el conjunt de rutes, passejades i camins per a tots els públics recollits en una recent publicació de l’Oficina de Turisme o la seva versió digital en el lloc web i aplicació per a dispositius mòbils Natura Local.

Hi trobareu els recorreguts pels camins de ronda de s’Agaró -de caràcter arquitectònic- i el de cales de tramuntana al nord fins a l’assentament romà de Pla de Palol. Per fer en bicicleta és ideal el recorregut pels estanys del Ridaura. Per als més muntanyencs, dues propostes: la ruta de les Fonts i la ruta de Fanals per resseguir petites esglesioles romàniques i boscos de pins i alzinars. Darrerament, un itinerari urbà proposa conèixer de primera mà l’art modern més proper: les escultures urbanes de Platja d’Aro.