Diversió per a totes les famílies i edats i en un ambient refrescant i lúdic. Així es presenten els parcs aquàtics de les comarques gironines, que acaben de començar la seva temporada. Un parc aquàtic sempre és sinònim de diversió i una manera refrescant de passar els dies d’estiu. Ara que la calor pressiona, en els parcs aquàtics de la demarcació de Girona podem trobar tota la diversió en un mateix recinte.

Dels vuit parcs aquàtics que hi ha a Catalunya, els tres de la Costa Brava són els primers que engeguen temporada. Primer va ser l’Aquabrava de Roses, i després s’hi van sumar els dos propietat de Parcs Aquàtics de la Costa Brava (l’Aquadiver de Platja d’Aro i el Waterworld de Lloret de Mar). Els parcs són un entorn segur ja que en tot moment se segueix la normativa sanitària.

El director general de Parcs Aquàtics de la Costa Brava, Julià López-Arenas, confia que aquesta temporada no sigui «com el desastre» de la passada (en què la facturació els va arribar a caure fins a un 70%). López-Arenas espera que l’avenç de la vacunació i el relaxament de mesures ajudin a apropar-se a les xifres prepandèmia. Tot i que ja alerta que, depèn de com, encara s’hi estarà lluny. «El 2019, entre l’Aquadiver i el Waterworld ens vam moure en uns 300.000 visitants; aquest any, esperem situar-nos en uns 225.000 o 230.000», indica.

Aquadiver i Waterworld sumen 260 treballadors (dels quals 140 treballen a Lloret i la resta, a Platja d’Aro). El parc aquàtic del Baix Empordà, precisament, enceta temporada inaugurant una nova zona infantil i familiar, que ha suposat una inversió de 600.000 euros. I per al de Lloret de Mar, la companyia abans de la pandèmia ja va adquirir una finca de 8.000 metres quadrats per ampliar el parc.