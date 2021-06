L’hotel Cala Jóncols de Roses ha obtingut el certificat de turisme sostenible Biosphere i s’ha convertit en el primer de la Costa Brava a aconseguir aquesta acreditació internacional per la seva aposta per la sostenibilitat i la cura del medi ambient. La distinció la concedeix l’Institut de Turisme Responsable, un organisme independent que promou accions i programes de desenvolupament sostenible en l’àmbit turístic. I és que l’establiment, que funciona des del 1955, ha impulsat un sistema innovador per aconseguir tancar el cercle i convertir-se en un hotel residu zero, a banda d’eliminar el plàstic dels envasos d’aigua, rentar la roba amb ozó o utilitzar un motor de la barca insonoritzat per generar menys impacte acústic.

L’espai, a més, ha introduït un ramat de xais que controla el sotabosc i el rec del jardí es fa amb aprofitament d’aigua, entre d’altres. «Creiem que el parc s’ho mereix, que l’hem de guardar i intentar preservar entre tots», va assegurar un dels seus propietaris, Juanma Gómez.

Situat en un enclavament únic i en ple Parc Natural del Cap de Creus, l’hotel Cala Jóncols s’ha convertit en el primer hotel de la Costa Brava a aconseguir l’acreditació Biosphere, que concedeix l’Institut de Turisme Responsable. Fa anys que l’establiment hoteler treballa en l’àmbit de la sostenibilitat i, de mica en mica, ha anat adaptant les seves instal·lacions per generar un menor impacte sobre el medi i, alhora, tancar el cercle. L’hotel, que compta amb un restaurant, una petita vinya i dos centres de submarinisme a Roses, ha impulsat un sistema de gestió residu 0 que permet valoritzar pràcticament tots els residus que s’hi generen. Per fer-ho, tenen una compostadora amb tecnologia d’última generació, que permet tractar in situ els residus orgànics i transformar-los en adob per a la vinya, l’hort i el jardí.

També seleccionen i compacten el paper, el cartró, el plàstic i el vidre i han eliminat el plàstic dels envasos d’aigua. Amb la reducció del volum d’envasos, a més, han disminuït en un 80% la freqüència de retirada i, per tant, també un 80% les emissions de CO2 al medi ambient. Altres mesures implantades són una depuradora i una barca amb motor insonoritzat.