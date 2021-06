La cultura no tanca per vacances. Al Museu d’Art de Girona ho tenen molt clar i aquest estiu ens ofereix la possibilitat de conèixer dues exposicions de gran nivell: Artigau. Cròniques d’una realitat, 1965-1977 i Palau Ferré, d’un sol traç. Ambdues mostres estaran obertes al públic durant tot l’estiu. Les vacances són un bon moment per dedicar una estona a la cultura, i les dues exposicions es presenten com una magnífica oportunitat per endinsar-nos també en conèixer un dels museus de referència de la ciutat de Girona.

Comissariada per Sergi Plans, l’exposició sobre Francesc Artigau repassa la primera etapa de l’artista, que comprèn la seva primera exposició en una galeria comercial l’any 1965 fins a les primeres eleccions democràtiques celebrades el 1977. Artigau està considerat un dels màxims representants de la nova «figuració que, a mitjans dels anys seixanta, desafia l’hegemonia de l’informalisme, que havia estat capitalitzat per la propaganda del govern franquista com a símbol d’una modernitat espanyola integrada en les tendències internacionals», segons paraules del comissari de l’exposició. Artigau és gravador, pintor i dibuixant i «juga amb perspectives i efectes il·lusionistes en el tractament de temes eterns com la figura femenina o la model i el taller de l’artista».

La segona exposició que es pot visitar aquest estiu al Museu d’Art és Palau Ferré, d’un sol traç. Es presenta amb motiu del naixement del pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000), i en aquesta ocasió està centrada en la faceta de dibuixant que va tenir al llarg de la seva carrera artística. El comissari de la mostra, Francesc Marco Palau, ens proposa «un itinerari d’aproximació i descoberta de l’artista, dels seus valors i de la seva trajectòria». L’artista va combinar el dibuix amb altres disciplines artístiques com l’escultura i la ceràmica.

En el cas de l’exposició del museu gironí es poden contemplar bàsicament dibuixos i, segons afirma Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona en la presentació de l’exposició, «hem teixit una exposició que, si bé se centra en la faceta de dibuixant de Palau Ferré i ens endinsa en el seu art més social, també ens aproxima d’una manera subtil a la totalitat de la seva obra i, per descomptat, de la seva vida». En definitiva, dues propostes addients per a aquestes vacances.