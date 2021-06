A només cinc minuts de Girona trobem Sant Gregori, un poble envoltant de natura i considerat la porta d’entrada a la Vall de Llémena. Sant Gregori ocupa una superfície de 49,17 km2, està situat a 112 metres sobre el nivell del mar i es troba al nord del Gironès. El fet que estigui envoltat de divesos municipis i que inclogui també els nuclis de Cartellà, Sant Medir, Taialà, Ginestar, Constantins i part del nucli de Domeny fa que la natura sigui una de les seves grans potencialitats i atractius. Per això el 7 és un número important per al municipi i per aquesta raó, des de l’Ajuntament de Sant Gregori, el seu alcalde, Quim Roca, destaca les « 7 particularitats que s’hi poden trobar i que són motiu per visitar Sant Gregori: Natura, Gastronomia, Comerç, Esport, Cultura, Patrimoni i Turisme. Cadascuna aporta un valor especial i ens indiquen què podem trobar per fer al municipi al llarg de tot l’any».

Els seus paisatges i terres de conreu ens conviden a fer passejades molt interessants i perdre la noció del temps de manera relaxant i atractiva. La gastronomia destaca per la bona cuina dels diversos restaurants i establiments gastronòmics. El comerç, amb una xarxa de botigues de proximitat que ofereixen els millors productes i, a més, cada diumenge hi ha mercat municipal i molts dels comerços estan oberts. L’esport, amb rutes de senderisme i BTT a més de diferents activitats i esdeveniments esportius durant tot l’any. La cultura, amb una programació, festivals i espectacles culturals també durant tot l’any. El patrimoni, que destaca per ermites, castells, esglésies, fonts, forns de calç, ponts i altres elements singulars. I el turisme, ja que tant el municipi de Sant Gregori com el conjunt de la Vall de Llémena disposen d’una bona oferta de turisme rural. Per totes aquesta raons cal visitar Sant Gregori.

L’alcalde del municipi, Quim Roca, posa en valor el fet que Natura, Gastronomia, Comerç, Esport, Cultura, Patrimoni i Turisme fan del municipi un bon indret per descobrir i fer-hi estada, pensant sempre en un turisme molt sostingut i que sigui amant i respectuós de tot el que s’hi pot trobar. «Les persones que visiten Sant Gregori o hi pernocten ajuden a la dinamització econòmica del territori i això és positiu. A més, pot fer créixer noves activitats i oportunitats partint d’aquests valors».