Palafrugell i les seves platges són sinònim de destí turístic familiar i exemples de l’essència del que significa la Costa Brava. Una de les particularitats d’aquesta zona del litoral gironí és el seu espectacular paisatge. Hi ha diferents punts que disposen d’unes vistes excel·lents i que paga la pena conèixer.

Una d’aquestes vistes destacades és la que podem trobar al mirador de Manel Juanola i Reixach, la terrassa situada al sud de l’anomenada casa rosa de Calella de Pafrugell. Qui busqui emocions més fortes pot admirar la bellesa que es veu des del conegut Salt de Romaboira, un impressionant penya-segat de 187 metres d’altura que arriba fins al mar. Entre els llocs espectaculars que ofereix Palafrugell i el seu entorn hi ha també el camí de Ricard Viladesau i Caner, el gran mestre gironí compositor de sardanes i havaneres. El mestre dona nom al camí on hi ha un mirador on es pot admirar la vista des del mar del port i la badia de Llafranc i que deixa molts visitants sense paraules. Si volem contemplar una espectacular vista de Calella de Palafrugell, hem d’anar fins a la plaça de Joan Granés i Noguer, on hi ha una gran balconada. Les millors vistes de les mítiques i emblemàtiques cases blanques de Calella que tantes vegades hem vist en imatges promocionals i en la tradicional cantada d’havaneres es poden contemplar des de la punta dels Burricaires. En aquest punt també es pot veure l’església, les platges de Port Pelegrí, la Platgeta i ben entrades dins el mar les famoses illes Formigues. Qui tingui l’oportunitat de contemplar aquesta vista segur que no quedarà indiferent.

El periodista Carles Sentís dona nom també al mirador des d’on es pot gaudir de la vista de tota la badia de Canadell i dels Canyisos o de la Guitarra, el nom col·loquial que li donen els locals, segons queda reflectit a la web de turisme de Palafrugell.

I per completar aquest recorregut tampoc podem deixar passar l’oportunitat de pujar al far de Sant Sebastià, el punt més elevat i on es divisa una gran panoràmica, la Punta d’en Blanc per veure la badia de Llafranc i la Torre de Can Mario, un dels símbols de Palafrugell.