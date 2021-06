No hi ha temps a perdre. El sector turístic de les comarques gironines vol recuperar com més aviat millor el ritme d’anteriors temporades i, per aquest motiu, alguns ja han posat fil a l’agulla. L’objectiu és recuperar els turistes i que vinguin a la Costa Brava.

Qui ja ha reactivitat un pla per recuperar turistes és l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), que busca reforçar la destinació posant en valor els seus atractius i generar confiança. Com a novetat, aquesta campanya inclou en aquesta temporada tallers presencials de fotografia i vídeos innovadors a través del telèfon mòbil. La campanya de l’ATA ja es va posar en marxa l’estiu passat i, atesos els bons resultats obtinguts, s’ha decidit tornar-la a reactivar. De moment, ja va estar present a la recent edició de Fitur.

Es tracta d’una iniciativa molt innovadora que es coneix amb la unió de les paraules Costa Brava i Actitud: la Bravitud. Tota una declaració d’intencions que deixa molt clar el caràcter que se li vol donar. Segons han explicat des de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineus, la iniciativa vol dirigir-se a la «xarxa social Tik Tok ( @atapartmentsgi), que compta amb més de 800 milions d’usuaris, per vehicular la campanya i convertir-se d’aquesta manera en l’Associació turística pionera amb una presència estratègica en aquest nou canal».

No hi ha dubte que aquesta és la xarxa de moda i que permet arribar a molts turistes. Això ho tenen molt clar des de l’associació. «Aquesta xarxa social és molt popular entre els joves tot i que cada vegada més és present en públics de totes les edats. El projecte es va fer extensiu també a la resta de canals digitals de l’entitat. La peculiaritat de la iniciativa és que incorporava els usuaris en el procés de definició del nou concepte per tal d’assegurar que s’ofereix el contingut que ells esperen i de qualitat». També hi ha en marxa el web www.bravitud.com.

Una de les novetats de la campanya és que s’hi han inclòs tallers presencials de fotografia i vídeos totalment innovadors a través del telèfon mòbil. De moment ja s’han fet algunes sessions i durant aquest mes de juny es preveu que se’n facin també a Girona, Sant Feliu de Guíxols i el Port de la Selva.

Des de l’associació han explicat que, arran de la pandèmia, es van adonar que «no ens podíem quedar de braços plegats. La situació ens va portar a ser més imaginatius que mai, a reinventar-nos i, sens dubte, també a anar avançant en la nostra estratègia de transformació digital. En les xarxes socials les tendències evolucionen molt ràpid i ens donen una gran oportunitat d’entrar en contacte amb diferents públics que hem d’aprofitar». La iniciativa s’impulsa en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, i ha estat dissenyada per Growtur, l’agència i escola especialitzada en Growth Marketing del sector turístic.

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu (ATA) engloba actualment unes 13.000 unitats d’apartaments i vil·les de lloguer turístic totalment legalitzats i distribuïts a diferents punts de la Costa Brava, l’interior de les comarques gironines i el Pirineu. Ofereixen un total de 195.000 places a la demarcació gironina, cosa que representa el 50 per cent de l’allotjament turístic.