En un entorn meravellós, al costat del Parc Natural dels Aiguamolls, el restaurant Mas Gusó de Sant Pere Pescador es presenta com un perfecte espai per gaudir en diferents ambients durant el dia i la nit. El renovat restaurant ofereix una variada cuina catalana amb productes de proximitat que uneix saviesa, tradició i modernitat. El xef proposa una experiència gastronòmica lligada al producte local de terra i mar: saboroses carns a la brasa, peix fresc de llotja, arrossos suculents, així com selectes postres casolanes. També disposa de plats per a la canalla. Deliciós !

Un dels valors i particularitats del restaurant és que es troba ubicat en una masia del segle XVI ideal per gaudir de diferents experiències gastronòmiques. La seva carta està integrada per plats provinents de la cuina catalana amb productes de proximitat i de la terra amb un toc també de tradició i modernitat. La seva és una cuina honesta i de proximitat que es complementa amb una vinoteca i un market de productes locals. L’establiment també disposa d’un celler amb 2.000 referències on destaquen els vins d’elaboració pròpia i una extensa oferta de vins nacionals i licors. L’espai market està dedicat als productes autòctons i de proximitat. Està obert cada dia, excepte els dilluns, i l’horari de cuina és de 13.00-15.30 i de 19.30-22.30. La vinoteca i el market obre cada dia de 10 h a 20 h.