La manera de viatjar, com moltes altres activitats de la vida, ha evolucionat amb el temps. Si bé abans els viatges es plantejaven majoritàriament amb l’objectiu del plaer i l’oci, en l’actualitat es busca satisfer amb ells altres necessitats personals, siguin esportives, científiques o altres.

El turisme solidari, també conegut com a turisme responsable o sostenible, és el resultat d’aquesta evolució. És un tipus de turisme que fomenta el contacte personal amb els vilatans alhora que advoca per valors com la solidaritat, la cooperació o la justícia social.

Moltes persones són les que ja opten per aquesta modalitat vacacional, i fins i tot hi ha governs i entitats sense ànim de lucre com les ONGs que els impulsen en les seves polítiques. Són, sens dubte, la millor manera de contactar amb la realitat d’altres països i cooperar amb ells, perquè dins dels seus programes d’activitats solen incloure accions solidàries que generen un bé comú per a ambdues parts i no tan sols busquen el benestar i la felicitat personal. Són viatges de conscienciació social en els quals es descobreixen països de manera ètica i responsable i en què cadascun pot posar un granet de sorra en la construcció d’un món millor. Si et molesta l’actitud d’alguns turistes que maltracten els recursos naturals dels territoris als quals visiten, aquest és sens dubte el viatge de la teva vida, viatges que t’aportaran un abans i un després per a una autèntica transformació personal.