Tots tenim ganes de viatjar després de molt temps de no poder-ho fer per la pandèmia mundial. A poc a poc es comencen a preparar viatges, ja siguin de proximitat o a escala internacional. A poc a poc es van formalitzant viatges exteriors, però en menor mesura. El que sempre hem de tenir clar és que a l’hora de viatjar hem de tenir en compte una sèrie de mesures. Es pot viatjar, però amb seguretat, i ara més que mai.

Sempre hem de planificar la nostra sortida tenint en compte alguns passos previs. La mobilitat i el transport han estat en 2020 molt peculiars amb motiu de la pandèmia. En 2021 seguim amb una situació de restriccions a la mobilitat molt similars, i els viatges i el turisme seran bastant diferents, adaptats a les limitacions que ens trobem en l’actualitat.

Segons diversos experts, la tendència per a aquest 2021 és apostar pels viatges domèstics i de proximitat, sense fer grans desplaçaments. Repassem les claus per continuar viatjant aquest any amb seguretat i no emportar-nos desagradables sorpreses.

Encara que el trajecte sigui curt, hem de preparar el nostre viatge igual que si la destinació estigués a milers de quilòmetres. Així, és molt important portar el cotxe a revisió amb suficient antelació. S’ha de descansar bé els dies anteriors, sobretot si matinarem el dia de viatge, i revisar la ruta que realitzarem, així com els possibles punts on pararem, i introduir-los al GPS amb antelació per no haver de manipular-lo durant el trajecte.

Si viatgem amb menors o amb animals domèstics, s’han de tenir també en compte les seves pròpies necessitats a l’hora de planificar el viatge. I si canviarem de comunitat o província, també podem donar un cop d’ull al mapa dels plans de mobilitat, per evitar-nos sorpreses.

I quines coses hem de portar al nostre cotxe en un viatge curt? És molt recomanable fer una llista per revisar tot el que hem de portar al cotxe. I aquí cal incloure-hi tant el que necessitarem per realitzar el trajecte com per a la mateixa estada en el nostre lloc de destinació. Pel que fa al vehicle, destaquem especialment la necessitat de portar la documentació, les armilles reflectores i triangles d’emergència, la roda de recanvi, kit d’eines i el sistema de reparació de punxades.

Pel que fa a l’equipatge, hem de tenir en compte la situació actual de pandèmia, i a la nostra bossa no poden faltar mascaretes de recanvi, gel hidroalcohòlic i tovalloletes desinfectants.

I si adoptem un altre sistemade transport, ja sigui el tren o l’avió, cal també prendre sempre les precaucions i les mesures que ens dictin els responsables de les companyies amb qui fem el viatge o les autoritats de cada destí. De moment, és obligatori l’ús de les mascaretes higièniques a l’interior dels diferents sistemes de transport. Si seguim tots els passos i les mesures vigents no hi ha d’haver cap problema per poder viatjar i fer turisme.