Triar entre una opció o una altra dependrà bàsicament d'una banda de la capacitat adquisitiva i per un altre d'amb qui comparteixis el viatge. Si per exemple el viatge el realitza un grup d'amics, pot ser més còmode triar un apartament, ja que permet compartir més hores i moments de tertúlia. També pot resultar l'opció aconsellable si viatges amb bebès, perquè es fa més fàcil tant la preparació dels biberons com guardar i ordenar tots els accessoris que porten amb si els nens, com és el cas del carret. Totes dues opcions tenen els seus avantatges i els seus inconvenients i s'han de valorar bé abans de reservar un allotjament o un altre.

Hotel

- Es canvien llençols i tovalloles diàriament.

- Solen tenir més accessoris en el bany com gel, xampú i fins a l'assecador, la qual cosa estalvia espai en la maleta.

- No has de fer absolutament res: ni llits, ni cuinar, ni netejar.

- Tens una persona a recepció les 24 hores del dia per si tens dubtes o sorgeix algun inconvenient durant l'estança.

- En el mateix hotel et donaran informació turística i t'aconsellaran de com desplaçar-te de la manera més efectiva, així com de llocs on menjar. També solen organitzar excursions i visites guiades.

- La majoria sol comptar en les seves instal·lacions amb piscina, terrassa, bar, així com serveis de bugaderia, gimnàs, etc.

- Solen tenir un programa d'activitats d'oci com balls, espectacles, jocs i concursos, cinema, animació... perquè tant grans com petits gaudeixin al màxim de la seva estada.

- Disposen en general de pàrquing (gratuït o no) en el mateix edifici.

Apartament

- Disposes de nevera per a poder tenir begudes fresques, aliments o medicaments.

- Les netejadores no han d'entrar a la teva habitació, aspecte que suposa un problema per a persones més receloses que no volen deixar coses personals sense vigilància. Per tant, en aquest sentit proporciona una major intimitat.

- Pots tenir visites.

- És el més semblant a sentir-se com a casa.

- No tens problemes amb els sorolls dels altres hostes.

- Permet a un grup ampli estar sota el mateix sostre.

- Pots cuinar tu mateix el que més t'agradi i a qualsevol hora, evitant haver de sortir a buscar restaurant (si no tens pensió completa), per la qual cosa a la llarga sol resultar molt més econòmic.

- Major llibertat d'horaris.

- Sol sortir més econòmic, sobretot, si es tracta d'una família nombrosa o d'un grup ampli.

- Pots disposar també de piscina, pistes de tenis, pàrquing, terrassa àmplia i barbacoa si així ho esculls.

- Encara que les mascotes estan prohibides en gran part dels allotjaments, siguin del tipus que siguin, és més fàcil trobar un apartament a on es permetin, que no en un hotel.

Són moltes les variables a tenir en compte depenent de la tipologia de família que som, del nostre pressupost i dels nostres gustos personals.