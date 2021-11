La ciutat d'Olot acollirà aquest dissabte i diumenge la novena edició de la fira agroalimentària Orígens, basada en productes de qualitat de Catalunya i que va reunir en la seva última edició, la de 2019, a 8.000 visitants. La cita, promoguda per l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DinàmiG), es presenta com a «obligada per a productors de tot el territori i, també, per a un públic interessat a conèixer productes de proximitat i qualitat», assenyalen els organitzadors. Durant el cap de setmana, els visitants podran comprar directament al productor i participar en activitats dirigides a tots els públics i vinculades amb la cuina de proximitat i l'alimentació ecològica. L'Aula de Cuina, d'accés lliure, albergarà demostracions en directe amb professionals reconeguts i amb el mar i la muntanya com a eix central de les seves ponències.

Jordi Garrido, Fina Puigdevall, Martina Puigvert, Susana Aragón, Ferran Pont i Adrián Bou passaran per aquest espai dissabte, mentre que diumenge el protagonisme recaurà en Joan Carles Sánchez, David de Coca, Giulia Gabriele, Riccardo Radice, Marc Ribas, Toni Esquerre i Isabel i Jordi Juncà. A més, l'Aula de Tast acollirà més d'una trentena de productors presents a la fira i es provaran productes locals, però també dels Pirineus i Menorca, el territori convidat a aquesta edició. La fira comptarà amb la presència de sis productors d'aquesta illa, a més del xef David de Coca, especialitzat en caldereta de llagosta.

Orígens reunirà a Olot més de 60 productors agroalimentaris, dels quals un 40% hi participarà per primera vegada, un fet que «confirma l'interès creixent que desperta», segons celebren els promotors de la iniciativa. Els productes ecològics representen un 43% dels presents, superant el 36% de l'última edició. Un 44% dels expositors procedeixen de la província de Girona, un 19% de Barcelona, un 13% de Lleida, un 13% de Tarragona i un 6% de Menorca. La novena edició d'Orígens, a més, determinarà el guanyador del quart Concurs de Coques de Forner de Catalunya i, com a novetat, acollirà una exposició d'embotits tradicionals i singulars de la comarca de la Garrotxa.