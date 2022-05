L'Interraïl és un bitllet de tren vàlid per viatjar pràcticament a la totalitat dels trens europeus durant un temps determinat segons el contractat. D'aquesta manera, pots anar baixant i pujant en ells quan vulguis sempre que sigui dins del període de validesa del bitllet i s'hagin emplenat les dades del trajecte amb anterioritat. De bitllets d'interraïl hi ha de diferents tipus, segons sigui la durada del viatge o els països que es desitgin visitar. Bàsicament en funció del destí, hi ha de dos tipus:

Interraïl 1 país : permet circular dins del mateix país (no està permès que sigui en el país procedència del viatger, excepte per al trajecte de sortida i arribada).

: permet circular dins del mateix país (no està permès que sigui en el país procedència del viatger, excepte per al trajecte de sortida i arribada). Interraïl Global: es pot viatjar a més de 40000 destins distribuïts en 33 països europeus. Quant a la durada del viatge, n'hi ha des de quatre dies fins a un màxim de tres mesos. Els seus preus oscil·len en funció de tot l'anterior i depenent també de l'edat de l'usuari (hi ha descomptes importants per a joves i pels més de 60 anys) i van dels 127 euros de l'opció més barata a uns 900 euros aproximadament l'opció més cara. Cal tenir en compte també que tot i que la majoria de ferrocarrils estan inclosos en el preu, hi ha uns altres que requereixen reserva anticipada i tenen un cost addicional, motiu pel qual cal informar-se bé abans d'utilitzar-los. Els avantatges de gaudir d'aquesta experiència són: És una manera de viatjar molt econòmica, sobretot per a alguns trams d'edat.

Amb la compra del bitllet van inclosos descomptes en allotjaments o visites de monuments en alguns països, així com una guia completa i un mapa del traçat ferroviari europeu.

Hi ha la possibilitat de pernoctar en els trens nocturns, a preus més assequibles que en els hotels.

Es coneix a molta gent.

No cal comprar diferents bitllets per als diferents trajectes.

Pots canviar de plans i itineraris en qualsevol moment.

Es poden admirar bells paisatges en els trajectes, que d'una altra manera, no seria possible.

Es pot comprar el bitllet en qualsevol moment i disposes de fins onze mesos després de la compra per iniciar el viatge.

Es pot contractar una assegurança de viatge.

Les devolucions i els canvis són bastant flexibles.

Els nens menors d'onze anys no paguen.

La sensació de llibertat és absoluta. Per poder comprar l'interraïl, s'ha de residir a Europa o bé tenir la nacionalitat d'algun país europeu. Tant per a obtenir tota mena d'informació, registrar-se o comprar els bitllets i planificar el viatge, es pot visitar la pàgina oficial: interrail.eu o bé, descarregar-se l'aplicació corresponent.