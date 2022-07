Amb la calor i les altes temperatures que acompanyen a l'estiu, una alternativa a les platges plenes de gent és la de passar el dia en un parc aquàtic. Per a això, us oferim una recopilació dels millors parcs aquàtics al voltant del món, on poder gaudir aquestes vacances com un nen.

Water Cube (Pekin)

L'arribada dels Jocs Olímpics de Pequín (2008) va iniciar una carrera arquitectònica per tota la ciutat. Una d'aquestes creacions va ser la del Centre Aquàtic Nacional de Pequín, que disposa de 70.000 metres quadrats d'instal·lacions amb 15.000 metres quadrats en el subterrani.

Al seu interior es troba el Water Cube, un espai que alberga les millors atraccions guardonades, convertint-lo en un dels millors parcs aquàtics del món. El seu extravagant exterior, com si es tractés d'una bombolla, conté un parc aquàtic superb amb piscina amb ones artificials, nombrosos jocs aquàtics, tretze tobogans d'aigua, emocionants atraccions i un spa. Es pot afirmar, sens dubte, que la ciutat de Pequín acull a un dels centres aquàtics més fascinants del planeta.

Tropical Islands Resort (Alemanya)

Situat en la nau més gran del món, un antic hangar de l'extinta companyia Cargolifter AG, aquest immens centre d'oci té capacitat per a albergar 6000 visitants diaris. En el seu interior podem trobar un mar tropical, una llacuna, un bosc de pluja, edificis portats de regions tropicals, globus aerostàtics i el tobogan d'aigua més alt d'Alemanya (27 metres).

Per si no n'hi hagués prou, compta amb una àrea exterior de 35.000 metres quadrats, on ens veurem envoltats de multitud de piscines i canals amb una temperatura de 31 graus durant tot l'any. La relaxació aquí tampoc es deixa de costat i prova d'això és la piscina de 530 metres quadrats que compta amb diferents zones de massatge.

Calypso Water Park (Canadà)

El parc aquàtic més gran del Canadà, rep al voltant de 400.000 visitants a l'any. La seva popularitat està més que justificada, ja que ofereix atraccions aquàtiques i aventures per a totes les edats, des de nens petits fins a persones que busquen emocions extremes.

El parc compta amb més de 35 tobogans climatitzats, 100 jocs aquàtics, la piscina d'ones més gran del Canadà (l'equivalent a 3 pistes oficials d'hoquei NHL), 2 rius temàtics i una de les torres de tobogan més altes d'Amèrica del Nord: la Torre Summit, inaugurada al juny 2011 que inclou alguns dels tobogans aquàtics més ràpids mai construïts.

Blizzard Beach (Estats Units)

Aquest parc aquàtic està situat al Walt Disney Resort a Orlando (Florida), i és considerat el segon parc d'aquestes característiques més visitat de tot el món.

Canals per a recórrer en un flotador inflable, alguns dels tobogans més ràpids i alts dels Estats Units, una gran piscina que produeix onades i un espai únicament dedicat als més joves són algunes de les propostes d'aquest centre de diversió.

No obstant això, no sols podem gaudir d'unes de les millors piscines climatitzades del país, sinó que comptem amb excel·lents restaurants i bars per als més adults, convertint el lloc en un espai de diversió i oci per a públics de totes les edats.

Aquaventure (Dubai)

Situat en un dels hotels més nous i luxosos de Dubai, l'Hotel Atlantis, aquest parc aquàtic ens ofereix atraccions que no havíem vist mai. Tobogans que en comptes de baixar pugen (mitjançant l'impuls hidràulic), un tub que travessa un aquari pel seu interior i escales mecàniques per a pujar automàticament a les atraccions. Aquestes són algunes de les excèntriques novetats que podem trobar en el que es coneix com el millor parc aquàtic de Dubai.

Amb gairebé 17 hectàrees, el parc disposa a més d'una bonica platja privada amb infinitat d'hamaques i una piscina d'ones. Al seu torn, aquest resort compta amb multitud de restaurants i cafeteries repartits per tot el parc, on podràs parar per a reposar forces abans de continuar amb l'aventura.

Beach Park a Fortaleza (Brasil)

El parc aquàtic més gran de Llatinoamèrica combina la diversió amb un entorn d'exuberant bellesa natural. En els seus 180.000 metres quadrats, trobem un complex turístic de primera categoria, en el qual es combinen la diversió i adrenalina amb l'allotjament i el descans.

Grans tobogans, piscines, cascades artificials, àrees de relax i excel·lent gastronomia regional són algunes de les propostes de Beach Park. Entre les nombroses atraccions del parc, destaca un tobogan, que en tot just quatre segons ofereix un lliscament de 101km/h, per als amants del vertigen i les sensacions fortes.

Chimelong Water Park (Xina)

El parc aquàtic Chimelong en Guanzgzhou és un dels més grans del món i el més reeixit a Àsia. Aquest centre és una selva equatorial, on existeixen proves i indicis de civilitzacions perdudes.

Enmig de temples de pedra i tombes trobem multitud de tobogans de flotadors que se submergeixen i penetren el fullatge de la selva en profundes piscines. Rius, grutes subterrànies i l'oportunitat de practicar snorkel i lliscar per un tobogan a l'aquari, són algunes de les atractives propostes d'aquest espai. Gran part d'aquest entorn està situat dins de cubs de vidre i prismes, els quals proporcionen llum brillant, natural i comoditat durant tot l'any.

Wet´n Wild Water World (Austràlia)

Wet'n'Wild Gold Coast és un enorme parc aquàtic situat a Oxenford, Austràlia. En 2009 va rebre 1.095.000 visitants, classificant-ho com el primer a Austràlia i vuitè en el món. Wet'n'Wild Gold Coast es troba al costat de Warner Bros. Movie World, un parc relacionat amb les pel·lícules també propietat de Village Roadshow Theme Parks, i roman obert tot l'any amb totes les piscines i tobogans escalfats durant els mesos d'hivern.

Tobogans vertiginosos i veloços, un embut gegant, els foscos túnels del Black Hole, bucles triples de 360 graus, una caiguda lliure de 12 metres, aigües tranquil·les com les que ofereix la Calypso Beach o una piscina d'onades gegants per a surfejar. Aquestes i moltes altres atraccions més són les que fan d'aquest parc un lloc extraordinari per a gaudir de l'estiu.

Aquatica (Florida)

Inspirat en la majestuositat dels Mars del Sud, Aquatica submergeix als visitants en les emocions del mar, portant-los a jugar dins i fora de l'aigua a través d'atraccions d'aigües úniques i trobades sorprenents amb els animals.

L'atracció més popular del parc és el Dolphin Plunge. Els seus dos tobogans en forma de tubs transparents et porten a tota velocitat a través d'una llacuna d'aigües blaves i cristal·lines poblades per bells dofins de color blanc i negre.

Siam Park a Tenerife (Espanya)

Siam Park és ara com ara el parc d'atraccions aquàtiques més gran de tota Europa i es troba en costa Adeje a Tenerife. A més, és considerat el número u del món pels usuaris de Tripadvisor per la seva qualitat i instal·lacions. Conté multitud de tobogans i atraccions emocionants amb una decoració exòtica oriental molt cuidada, en els quals passar una jornada en família o amb amics inoblidable.

La Tower of power és l'atracció estrella del parc. Es tracta d'un pendent de gairebé 28 metres de caiguda vertical per a aterrar en un misteriós aquari, només apte per als més atrevits. A més, el parc disposa de diversos restaurants i bars per a poder degustar menjar oriental, un cafè amb vista als lleons marins, o un còctel contemplant les cascades.