Andalusia és tot allò que un vol per passar un estiu dels que deixen un mar ple d'experiències: relaxar-te, desconnectar, gaudir… Les possibilitats són tantes i tan bones que només hi ha una cosa que les pot fer millor: el menjar. La gastronomia andalusa posa la cirereta a les teves millors vacances i provoca una explosió al paladar cada vegada que tens gana. Aquests són els 6 secrets de la gastronomia d'Andalusia que has de saber per gaudir encara més dels sabors que acompanyin una beguda ben freda en la teva propera visita.

1. D'on ve la gastronomia d'Andalusia

Abans de conèixer qualsevol altre aspecte de la gastronomia d'Andalusia, és important saber d'on ha sortit aquesta combinació que tant agrada. És a dir, com ha nascut la cuina andalusa?

Els sabors que acompanyen aquesta regió són el resultat d'una barreja molt interessant, en què la cuina àrab s'uneix amb la cultura mediterrània tradicional de l'olivera i la vinya juntament amb els productes i condiments que venen d'Amèrica.

Es tracta d'un receptari que barreja temps antics i moderns, ple de restes arqueològiques que van habitar les terres andaluses, com els salaons de peix dels fenicis; l'oli d'oliva i la varietat de verdures de romans i àrabs; les espècies i fruita seca, també del passat d’Al-Andalus; l'adafina jueva, avui coneguda com a ollada; o els productes arribats del continent americà.

2. L'art mundial de les tapes i el menjar andalús

A veure, siguem clars, si tens la maleta preparada per anar-te'n de viatge a Andalusia, ja estàs pensant en anar-te'n de tapes. A més, és gairebé segur que ja ho estiguis mig visualitzant: la caloreta del millor sol, l'ombra d'una terrassa, la brisa del mar i aquesta tapa que acompanya la teva cervesa ben freda. Una amanida, un filet al Pedro Ximenez, ous a la flamenca, cassó en adob, unes ‘papas aliñás’, un salmorejo cordovès…

En qualsevol bar de la comunitat autònoma podràs gaudir de l'art de les tapes, que ja ha seduït el món sencer. Però, compte, perquè no tot passa als gastrobars.

Si ho prefereixes, també pots optar per un Mercat Gurmet, com és el Mercado Victoria de Còrdova o la Lonja del Barranco a Sevilla, entre d'altres, per viure una tarda de tapes. En aquests mercats, el producte també és excel·lent i la majoria de llocs tenen bons preus perquè aquí els qui et serveixen el producte són els productors.

A més d'esprémer els millors sabors al teu paladar, en aquests llocs podràs conversar amb experts en la gastronomia local i, també, comprar la matèria primera per emportar-te-la i ser tu mateix qui convidi els amics a unes tapes a casa.

3. La producció més gran d'oli d'oliva del món

Aquest or líquid tan preuat a tot el món, l'oli d'oliva, té una casa per excel·lència: Andalusia. Aquest racó és el primer productor d'oli del món i Jaén, al capdavant, la província oliverera per excel·lència. Per això no és casualitat que es conegui la regió com “la capital mundial de l'oli d'oliva”.

És enorme el plaer d'assaborir l'Oli d'Oliva Verge Extra (AOVE) d'Andalusia en una torrada al matí, en una amanida ben bona o sobre una bona varietat de verdures, així com també ho és degustar-lo com un ingredient més del gaspatxo andalús, el salmorejo cordovès o la ‘porra antequerana’, entre d'altres.

Durant el viatge, si vols aprofundir en aquest camp, podràs visitar un oliverar i participar en una jornada de recol·lecció de l'oliva. Sens dubte, no hi ha una manera millor de veure com són els primers passos de l'ingredient estrella de la dieta mediterrània.

4. Andalusia compta amb 27 Denominacions d'Origen

Andalusia compta amb 27 Denominacions d'Origen entre les quals hi ha les més antigues d'Espanya, les de Màlaga i Jerez-Xérès-Sherry i Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. A la llista, entre altres, hi ha vins, olis, pernils i fruites.

A la regió també existeixen set Denominacions Específiques (equivalents a les Indicacions Geogràfiques Protegides) i 13 Vins de la Terra.

I amb el més ric dels segells, Andalusia acull també boníssims formatges, entre els quals hi ha els serrans de la Regió muntanyenca de Ronda, de la subbètica cordovesa, de les muntanyes de Màlaga i Almeria o de la serra de Grazalema a Cadis; així com magnífiques receptes de rebosteria, una de les aportacions gastronòmiques més importants de la Comunitat i que es caracteritza per la ja esmentada influència àrab i jueva.

5. Podeu formar part de l'origen de la cuina andalusa

Quan ets tu qui recull els ingredients, la cuina andalusa encara pot ser més bona. Perquè sí, perquè si te la serveixen en un plat ja està per llepar-se'n els dits, però si a sobre has estat tu mateix qui, amb les teves pròpies mans, has iniciat el procés des que s'obté i l'has acompanyat fins que es tasta… La cosa canvia.

A Andalusia pots aprendre com es treballa al camp, fer el teu propi formatge artesanal, recol·lectar mel, anar als millors trulls, passejar per les deveses on neix i creix el porc ibèric o assistir a mercats agrícoles locals.

L'agroturisme, en aquesta regió, ofereix experiències d'immersió total en l'entorn rural perquè els visitants que ho desitgin participin en els processos productius agroramaders. Són activitats compromeses amb la sostenibilitat ambiental, que a més permeten un contacte directe amb la forma de vida, la cultura, el folklore i les tradicions que encara es conserven en aquests territoris.

6. La tonyina d'almadrava: moment “foodie”

Les experiències van més enllà de l'agroturisme de què parlàvem. Un dels “Moments foodie” que hi ha a Andalusia té a veure amb la tonyina d'almadrava. Es tracta d'una activitat només vàlida per a aquell viatger que, a més de degustar el millor menjar, busca anar al fons de la qüestió per conèixer d'on ve la primera matèria de la destinació que està visitant.

La costa de Cadis acull cada any un dels millors “Moments foodie” d'aquesta terra. Cada temporada, els litorals de localitats com Barbate o Zahara de los Atunes veuen com tonyines gegants van apropant-se a les costes.

Allà, l'almadrava, un art de pesca tradicional mil·lenària que encara segueix viva, des que la van iniciar els fenicis i la van continuar els romans, suposa un espectacle per als locals, que veuen en aquest moment un motiu perfecte per celebrar festes gastronòmiques al llarg de tots els pobles costaners de Cadis.

A més de ser un espectacle veure com es duu a terme aquesta tècnica pesquera, que consisteix a crear laberints amb xarxes subjectades entre diversos vaixells, l'almadrava és sostenible i molt més eficaç que la pesca amb esquer. I la tonyina, després del ronqueig, una tècnica manual realitzada per experts en l'especejament, és encara més bona.