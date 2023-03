Com cada any, quan s'apropen les festes de Setmana Santa, tenim ganes de gresca, desconnexió i tradicions. La Setmana Santa és una festivitat cristiana que se celebra anualment per commemorar els últims dies de la vida de Jesucrist. Durant la Quaresma se celebren diversos actes religiosos com el Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant, Diumenge de Resurrecció i Dilluns de Pasqua.

El primer diumenge d'abril se celebra el dia de Rams. En aquest dia se celebra l'arribada de Jesús a Jerusalem i la tradició és anar a beneir la palma. Actualment, aquesta tradició ja no es du a terme amb tanta fal·lera però sí que se celebra i encara són moltes les famílies que surten a beneir la palma o la branqueta de llorer a la plaça de l'església. Normalment, la palma la regalen els padrins als seus fillols. Aquest dia és un dia per anar tots en família, ben arreglats i després anar a fer un bon dinar i de postres, el tortell de Rams i els bunyols de Setmana Santa. El següent dijous, Dijous Sant, es commemora l'últim sopar de Jesús amb els seus deixebles. Recordem que Jesús va ser traït per Judes i com a conseqüència va ser crucificat. I arriba Divendres Sant, el dia de la seva crucificació. Durant aquest dia es recomana no menjar carn per tal de recordar al Mesies i fer-li una ofrena de respecte. Durant el mateix divendres, surt la processó a cada poble de Catalunya per tal d'escenificar el moment més tràgic de Jesucrist, mentre s'ofereix respecte i dol per la pèrdua de Jesús. Arriba Diumenge de Resurrecció i aquí es commemora la resurrecció de Jesús, tres dies després d'haver estat crucificat. I finalment, arriba el Dilluns de Pasqua. Aquesta és la festa més esperada per tots els petits de la casa. Un dia dedicat a la família o amics, en què tots els nens tenen la seva mona de Pasqua, regalada, normalment pel padrí o padrina. Aquest any les vacances escolars de Setmana Santa a Catalunya aniran del 3 al 10 d'abril. I els festius laborals seran divendres 7 d'abril, festejant Divendres Sant i dilluns 10 d'abril, festejant Dilluns de Pasqua. Així doncs, ara ja podeu començar a planificar aquests dies de vacances o pont i gaudir d'unes festes de Quaresma en família.