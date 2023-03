Arriba una de les setmanes més desitjades per a tots i totes: Setmana Santa. Una setmana on tots els nens i nenes de Catalunya tenen vacances i molts pares aprofiten per passar les vacances en família. I si no tens fills, segur que també faràs plans durant el pont de Setmana Santa, però saps on pots anar? Us deixem un recull de deu llocs que podeu visitar sense fer un desplaçament i una despesa extrema. El turisme nacional tira i molt!

Port de la Selva:

Un poble preciós de l'Alt Empordà, perfecte per passar-hi uns dies. Gaudeix de la platja, la gastronomia i unes vistes impressionants. El Mirador dels Tres Canons està situat a la urbanització Mirador de Port de la Selva i des d'allà podreu veure les muntanyes de la Verdeda i el Monestir de Sant Pere de Rodes. El millor horari per pujar-hi és al vespre, durant la posta de sol, perquè serà un record que no oblidareu! I si sou uns amants de la naturalesa i el senderisme, trobareu unes rutes magnífiques per gaudir de la virginitat de la zona. I sobretot, no deixeu de visitar el Parc Natural del Cap de Creus, quedareu impressionats!

L'estany de Banyoles:

Espai emblemàtic del municipi i ideal per passar el dia. És el llac natural més gran de Catalunya amb una longitud de 2.150 metres. Si voleu fer tota la volta a l'estany, heu de preparar-vos amb un bon calçat esportiu perquè teniu uns 8 km de recorregut per camins verds, plens de tranquil·litat. Aquesta ruta és ideal per fer amb bicicleta o a peu i és ideal per fer-la amb adults o nens. Mentre aneu donant la volta a l'estany us trobareu amb petites casetes construïdes a la vora de l'aigua: Les Pesqueres, construïdes entre el segle XIX i XX. Paisatge ideal per desconnectar i passar el dia. També teniu barquetes de fusta amb rems per si voleu fer una petita excursió i endinsar-vos dins l'estany. Quan acabeu la ruta, trobareu els Banys Vells, un local molt ambientat on podeu gaudir de la gastronomia local i d'unes bones vistes.

El Castell del Montgrí:

Un castell que ressalta en la plana del Baix Empordà i que està declarat com a parc natural des del 2010. Si us agraden les excursions, els paratges naturals i voleu gaudir del patrimoni cultural i arquitectònic de l'Empordà, no us podeu perdre aquesta visita, apta per nens i adults. La ruta es pot agafar des de Torroella i així podreu visitar les 3 capelles, l'Ermita de Santa Caterina, el Coll de la Creu i el Castell del Montgrí. El castell es pot visitar i des de les seves torres es poden admirar les vistes de les Illes Medes, els Pirineus i el Golf de Roses. Podeu consultar els horaris d'obertura a la web de l'ajuntament.

El Jardí Botànic de Marimurtra:

Situat a Blanes i identificat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Es pot visitar en qualsevol moment de l'any, tot i que, ara, és l'època ideal perquè és el temps de floració i és on podem trobar el jardí en el seu moment d'esplendor. Aquesta visita és ideal per fer-la en família, en parella o fins i tot, en solitari. El jardí ofereix una gran varietat de flora i arquitectura, ideal per fer fotografies espectaculars. Aprofitant que esteu a Blanes, visiteu diverses cales, descobriu la gastronomia i gaudiu de l'oci social i familiar que ofereix el municipi. Ideal per passar unes vacances sorprenents.

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa:

Si us agrada la naturalesa, la història i les rutes, aquest és el vostre lloc. El parc natural comprèn onze municipis de la comarca i ens sorprèn amb moltíssimes rutes per descobrir. Veurem tant les zones volcàniques, caracteritzades per tons negres, marrons o rogencs, com zones verdes i magnífiques. Una de les rutes més emblemàtiques de la zona és la de la Fageda d'en Jordà. Moltes d'aquestes rutes són ideals per practicar en família. El Cràter de Santa Margarida té unes vistes impressionants . La zona comprèn diversos càmpings per tal de gaudir d'aquests indrets envoltats de la naturalesa en la seva esplendor.

Sant Feliu de Guíxols:

Si ets un amant de la platja, el comerç i el bon menjar, aquest és el teu lloc. Sant Feliu ofereix diversitat, una agenda molt variada, comerç, mercats setmanals, activitats per nens i adults, platja, rutes pel camí de Ronda... Tot en un mateix indret. I si t'agraden les emocions fortes no et pots perdre la Via Ferrata de la Cala del Molí. Aquest recorregut passa arran de mar i és únic a Europa: 500 metres de recorregut. Ideal per persones que volen experimentar emocions extremes. I si aneu amb nens i voleu provar de fer una Via Ferrata amb ells, a les gorgues de Salenys, Santa Cristina d'Aro, trobareu una ruta senzilla i endinsada per diversos torrents d'aigua.

Santa Coloma de Farners:

Capital de la comarca de la Selva. Aquesta població és extensa i té una gran diversitat paisatgística, gràcies al seu entorn natural. Des del Parc de Sant Salvador podreu gaudir de diverses rutes per fer tant amb bicicleta com a peu. Rutes i paratges com la gorga d'en Vilà, el Castell de Farners, el Trenca-cames o rutes més tranquil·les que passen per les Termes Orion. Lloc ideal per gaudir d'uns dies de naturalesa, esport, família, tranquil·litat i una bona ratafia. Santa Coloma de Farners també té dos balnearis per gaudir de la tranquil·litat i la desconnexió i ofereix diversos allotjaments i una gastronomia de proximitat.

Cadaqués:

Poblet de l'Alt Empordà amb unes rutes i una gastronomia que no et pots perdre. Si t'encanta menjar peix, aquí trobaràs els millors plats de paella, escórpora, sardines, anxoves... I si t'encanten les rutes, les cales i l'entorn natural, aquí t'ensenyem les cales que no et pots perdre: Cala Portaló, Cala Culip, Cala Fredosa, Cala Jugadora, Cala de Guillola, Cala Sabolla i Cala Joncos. Aquestes cales estan en un entorn natural i s'hi accedeix a peu; moltes d'elles necessiten una estona de trajecte fins a arribar al destí: podem trobar-nos que hàgim de caminar entre 5 i 40 minuts com a màxim, segons a quina cala vulguem arribar, però us ben assegurem que no us en penedireu!

Girona:

Ciutat històrica que ofereix una gran diversitat d'activitats i gastronomia. Monuments, oci, família, rutes... Si voleu visitar Girona us recomanem la Catedral de Girona i la Basílica de Sant Feliu, unes obres arquitectòniques espectaculars, on no podràs deixar de fer-te una fotografia i quedar meravellat per la seva bellesa. També us recomanem fer la ruta de les Muralles de Girona, des d'allà, podreu veure tota la ciutat, fins i tot, les parts més amagades de la mateixa. I per acabar amb els espais especials i emblemàtics de Girona, us recomanem anar als Jardins dels Alemanys i gaudir d'una meravellosa tarda d'emocions, naturalesa, silenci i unes vistes espectaculars.

Tossa de Mar:

Poble costaner de la comarca de la Selva amb molt d'encant i amb molts indrets per explorar. El Parc de Sa Riera és un espai que us recomanem si aneu amb nens o si us agrada molt desconnectar del bullici. Parc tranquil amb moltes zones verdes i amb un petit estany on hi viuen ànecs i altres aus aquàtiques. Tot i que, l'atracció principal de Tossa de Mar és el seu recinte emmurallat de la Vila Vella. Aquesta fortificació es va construir al segle XIII i és un gran reclam turístic. Pujar fins a dalt et farà gaudir de meravelloses vistes. Una pujada apta per adults i nens. A dalt de tot, us trobareu amb el Far de Tossa, des d'on podreu gaudir d'unes bones vistes mentre gaudiu de la gastronomia de la zona.