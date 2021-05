L'èxit de Mujer, la nova sèrie turca d'Antena 3, té la seva cara i la seva creu com tot en el món de la pantalla petita. La producció supera cada vegada que s'emet els dos milions d'espectadors i que emetent-se diversos dies a la setmana (fins a quatre consecutius, tot un rècord), ha estat a punt de donar-li el lideratge de tot un mes a Antena 3, arribant a aconseguir xifres del 20,7% d'audiència.

Però no viu bons temps. Ahir la competència amb l'últim capítol de Rocío, explicar la veritat per a seguir viva, va fer que marqués mínim d'audiència. "Només" un 15 per cent de l'audiència la va seguir pel que molts espectadors temen que en un moment determinat Atresmedia decideixi potenciar el seu canal premium i elimini l'emissió lineal de Mujer.

La ficció, que va estrenar fa dies la seva esperada tercera temporada no ha estat exempta de crítiques per la promoció que ha fet la cadena sobre els nous episodis. A través de Twitter, són molts els usuaris que han celebrat l'èxit d'aquesta producció que a penes ha tingut cap mena de promoció durant la publicitat de la cadena privada, com altres espais o sèries. No obstant això, el retorn de la tercera temporada ha enervat a algun usuari per les imatges que s'han emès. "Antena3 no promociona el final de la temporada 2 de #Mujer però si fa un spoiler, en el qual mostren a un supervivent de l'accident".

Antena3 no promociona el final de la temporada 2 de #Mujer pero si hace un spoiler, en el que muestran a un superviviente del accidente. 🤦🏻‍♂️#Mujer7Abr #Mujer12Abr — Jose Cardeñosa 🇮🇨 (@JoseCardenosa) 9 de abril de 2021

Enver, Sirin, Nisan, Doruk, Ceyda i Hali tornen després d'un dur esdeveniment que ha marcat les seves vides. Un tràgic succés en el qual ara la pregunta és qui sobreviurà i qui se n'ha anat per sempre.

Quin és el secret de l'èxit? Hi ha diverses raons que ho expliquen. El primer: la cadena ha sabut veure l'estirada d'aquesta mena de formats que fins ara havien passat més o menys desapercebuts en canals secundaris. El segon: el públic que segueix aquestes sèries és el tradicional de Telecinco pel que ha sumat espectadors a Atresmedia. I a més per la multiplataforma: Atresmedia també explota el fenomen en la seva plataforma de pagament amb avançaments de capítols.