El programa Sense ficció de TV3 estrena aquest dimarts el documental La capsa vermella. La guerra infinita d’Antoni Campañà. Ocultes en una casa de Sant Cugat del Vallès a punt de ser enderrocada, apareixen dues capses vermelles. A l’interior s’amaga un tresor totalment inesperat: més de 5.000 fotografies que Antoni Campañà Bandranas (1906-1989) va fer durant els tres anys de la Guerra Civil: un enorme fris de la vida en guerra d’un dels grans fotògrafs pictorialistes del país. Republicà, catalanista i catòlic practicant, Campañà retrata una realitat tràgica i contradictòria, rica en matisos i en complexitat, amb contrastos sovint dolorosos.

Per què un fotògraf fa cinc mil fotografies de la guerra al seu país i les acaba tancant en un parell de capses? Perquè aquell era un llegat gràfic que podia esclatar si no era tractat amb cura pel context històric i pel seu contingut. Les capses vermelles contenien una mirada particular de la guerra i descobreixen milers de noves finestres a un episodi determinant de dimensió europea i universal.

Dirigit per Plàcid Garcia-Planas, Arnau Gonzàlez i Vilalta i Toni Monné, La capsa vermella. La guerra infinita d’Antoni Campañà és una producció de Filmsnòmades en coproducció amb TV3 i RTVE.