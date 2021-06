El grup Atresmedia adaptarà Lego Masters, un dels formats més exitosos del moment a escala internacional, en el qual diverses parelles d'aficionats a Lego s'enfrontaran entre per convertir-se en els millors constructors. Lego Masters és un format de Banijay Group i la versió espanyola estarà produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Shine Iberia. "Lego Masters entra a formar part de la família de grans formats de el Grup Atresmedia en la seva aposta per estar a l'avantguarda del que ressona a tot el món" ha assegura el grup en un comunicat.

Lego Masters ha aterrat amb un gran èxit en nombrosos països de tot el món. Als Estats Units, la cadena FOX ha començat a emetre recentment la segona temporada després d'haver estrenat el format l'any passat amb gran èxit. El concurs ja s'ha estrenat a les grans cadenes d'Europa. RTL (Alemanya), RTL4 (Països Baixos), M6 (França) i Channel 4 (Regne Unit) han adaptat el format i preparen noves temporades després del seu bon resultat d'audiència. Als Països Baixos de fet el format ja compta fins i tot amb una versió per a nenes i nens.