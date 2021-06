Netflix ha anunciat per sorpresa Intimidad, una nova sèrie amb un equip format 100% de dones, tant a la pantalla com al guió. Aquesta nova ficció original de la plataforma està creada per Verónica Fernández (Hache) i Laura Sarmiento (La Zona). El seu repartiment l’integren cares conegudes per al públic com Itziar Ituño (La casa de papel), Emma Suárez (Julieta), Verónica Echegui (Días de Navidad), Ana Wagener (Bienvenidos a Edén), Patricia López Arnaiz (Feria), i Yune Nogueiras (Akelarre).

La ficció se centra en una política amb un futur prometedora que es veu afectada per la filtració d’un vídeo sexual. Aquesta producció de Txintxua Films està dirigida per estarà dirigida per Jorge Torregrossa (Élite, Fariña), Ben Gutteridge (Steak Knife), Marta Font (Mira lo que has hecho) i Koldo Almandoz (Oreina).

La història parteix de la divulgació d'un vídeo domèstic de contingut sexual per explicar com quatre dones es veuen forçades a trepitjar la prima línia que separa allò que pertany a la vida pública i privada. La ficció es pregunta on són els límits de la intimitat i què passa amb les nostres vides quan la nostra privacitat es converteix en la conversa de tothom.