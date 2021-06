El canal Super3 tanca una llarga etapa per iniciar un nou cicle. El pròxim dissabte 19 de juny el canal infantil de la televisió pública catalana acomiadarà a l’emblemàtica Família del Super3, després de 15 anys acompanyant amb les seves històries a les nenes i als nens de Catalunya. La Nenúfar, la Matoll, l'Àlex, en Pau, en Fluski, en Dan, la Pati Pla, el Sr. Pla i en Rick diran adéu amb l’emissió de l’últim espectacle que van protagonitzar al Palau Sant Jordi, L’illa de les tortugues, que donarà peu a un final al plató, on els personatges recordaran els millors moments. El programa especial es podrà veure de manera simultània a TV3 i al canal Super3.

En Roc, la Lila, el Senyor Pla i la resta de la Família van arribar al Super 3 el setembre del 2006, amb la missió d’omplir el buit deixat per una primera etapa en la qual en PetriKrust, el malvat MegaZero o la Ruïnosa, entre d’altres, eren els protagonistes. Tres anys més tard, el 2009, va néixer el canal Super3, on la família també va tenir un paper important, i va donar pas a un seguit d’anys en què es va omplir l’Anella Olímpica de Montjuïc amb motiu de la Festa dels Súpers. La reeixida trajectòria de la Família del Super3 inclou també un musical en col·laboració amb Dagoll Dagom, tres discos d’or i tres de platí, visites a hospitals de la mà de Pallapupas o la presència a La Marató i en festivals de prestigi, com el de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

Es busca nou projecte

Coincidint amb el comiat de la Família del Super3, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha informat que ja ha obert una convocatòria pública per a la presentació de propostes per al nou projecte de ficció del canal. L’empresa seleccionada haurà de portar a terme un projecte multicanal del Super3 basat en «un format i en uns personatges de ficció preestablerts per la CCMA». El nou projecte serà una de les primeres propostes de la nova etapa del Departament d’Infantils de TV3, liderat per Laia Servera, coneguda per ser la presentadora de l’InfoK.